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"Kadınlara düşen çok önemli bir görev var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, "Bugün bu meydanda ayağa kalktık ve 'hayır' diyoruz. Şimdi biz kadınlara düşen çok önemli bir görev var, şimdi el uzatma ve 'hayır'ları çoğaltma zamanı." dedi.

"Kadınlara düşen çok önemli bir görev var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, "Bugün bu meydanda ayağa kalktık ve 'hayır' diyoruz. Şimdi biz kadınlara düşen çok önemli bir görev var, şimdi el uzatma ve 'hayır'ları çoğaltma zamanı." dedi.

07 Mart 2017 Salı 15:52
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"Kadınlara düşen çok önemli bir görev var"

Konak Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği "kadın ve demokrasibuluşması Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse'nin de yer aldığı 365 kadın, Atatürk Anıtı önünde "Hayır" yazısı oluşturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bugün bu meydanda ayağa kalktık ve 'hayır' diyoruz. Şimdi biz kadınlara düşen çok önemli bir görev var, şimdi el uzatma ve 'hayır'ları çoğaltma zamanı. Kadının ortak olmadığı bir düzenin barışı getirmediğini, kadını yok sayan bir anayasanın şiddeti doğuracağını, kadını yok sayan bir ekonomik düzenin refah yaratmayacağını, kadını yok sayan bir siyasetin ülkeye aydınlık bir gelecek inşa etmeyeceğini herkese anlatmak gerekiyor."

Köse de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün coşkulu geçmediğini ileri sürdü.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluSelvi KılıçdaroğluKadın Ve Demokrasi
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