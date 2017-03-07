Konak Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği "kadın ve demokrasi" buluşması Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse'nin de yer aldığı 365 kadın, Atatürk Anıtı önünde "Hayır" yazısı oluşturdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Böke, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bugün bu meydanda ayağa kalktık ve 'hayır' diyoruz. Şimdi biz kadınlara düşen çok önemli bir görev var, şimdi el uzatma ve 'hayır'ları çoğaltma zamanı. Kadının ortak olmadığı bir düzenin barışı getirmediğini, kadını yok sayan bir anayasanın şiddeti doğuracağını, kadını yok sayan bir ekonomik düzenin refah yaratmayacağını, kadını yok sayan bir siyasetin ülkeye aydınlık bir gelecek inşa etmeyeceğini herkese anlatmak gerekiyor."

Köse de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün coşkulu geçmediğini ileri sürdü.