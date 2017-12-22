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'Kadın elinin değdiği her şey güzeldir'

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Taşkesenlioğlu, "Kadının elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin." dedi.

'Kadın elinin değdiği her şey güzeldir'

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Taşkesenlioğlu, "Kadının elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin." dedi.

22 Aralık 2017 Cuma 17:03
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'Kadın elinin değdiği her şey güzeldir'
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AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin. Amacımız Erzurum'un gelişmesi ve kadınların hem istihdam olanaklarını hem de girişimci sayısını artırmak." dedi.

Erzurum Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesinde"Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri, Erzurum Örneği" konulu çalıştay düzenlendi.

Zehra Taşkesenlioğlu, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimciliği ve istihdamını Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile ele aldıklarını belirterek, "Artık büyümeyi sadece toprak genişliği olarak değil, ekonomik sosyal ve siyasal anlamda da gerçekleştiriyor olmak lazım ancak o zaman bir toplumun 22. yüzyılda pekişmesinden ve arzu ettiğimiz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasından bahsedebiliriz." diye konuştu.

Kadın istihdamının önündeki engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Taşkesenlioğlu, söz konusu çalıştaydan çıkacak sonuca göre girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Taşkesenlioğlu, AK Parti hükümetinin kadın istihdamı alanında önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin. Amacımız Erzurum'un gelişmesi ve kadınların hem istihdam olanaklarını hem de girişimci sayısını artırmak. 2002 yılında Dünya Bankasının her sene yayımladığı 'iş yapma kolaylığı' raporunda Türkiye dünyada 148 ülke içinde 88. sıradaydı ama AK Parti hükümetinden sonra Türkiye şu anda 60. sırada. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ öncülüğünde kurulan ekiple de Türkiye'de iş yapma kolaylığı endeksinde devletimiz önümüzdeki 5 sene içinde 20. sıraya girmeyi hedefliyor."

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş da çalıştayda hem teorik hem de pratik anlamda kadın istihdamına yönelik çözüm önerileri belirleneceğini aktardı.

Çalıştaydan çıkacak raporun ilgili bakanlıklara gönderileceğini anlatan İlbaş, "Amacımız kadın istihdamına dair bir hedef koyup, bu hedefe adım adım yaklaşmak. Aynı zamanda özellikle hükümetimizin yatırım ve girişimcilik alanında sürdürmüş olduğu pozitif ayrıcalıklardan faydalanarak öncelikle kente katkı sunarak göçün durdurulması ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamak." şeklinde konuştu.

Çok sayıda katılımcının olduğu çalıştayda, kadın istihdamının önündeki engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler üzerinde duruldu.

AA

Son Güncelleme: 22.12.2017 17:02
Anahtar Kelimeler:
Zehra TaşkesenlioğluAK Parti
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