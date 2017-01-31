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"Kadıgil 7 yıl önce atılmış sahte tweetler nedeniyle gözaltına alındı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, CHP PM üyesi Kadıgil'in gözaltına alınmasına ilişkin "Bugün görüyoruz ki sahte, montajlanmış, 7 yıl önce atılmış tweetler nedeniyle, parti meclisi üyemiz Sera Kadıgil, gözaltına alınıp ifadeye götürülmüştür." dedi.

"Kadıgil 7 yıl önce atılmış sahte tweetler nedeniyle gözaltına alındı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, CHP PM üyesi Kadıgil'in gözaltına alınmasına ilişkin "Bugün görüyoruz ki sahte, montajlanmış, 7 yıl önce atılmış tweetler nedeniyle, parti meclisi üyemiz Sera Kadıgil, gözaltına alınıp ifadeye götürülmüştür." dedi.

31 Ocak 2017 Salı 15:10
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"Kadıgil 7 yıl önce atılmış sahte tweetler nedeniyle gözaltına alındı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Adana Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'da uçağa binerken üzücü bir haber aldığını, CHP PM üyesi Sera  Kadıgil'in İstanbul'da gözaltına alındığını öğrendiğini belirtti.

Kadıgil'in son dönemde özellikle anayasa değişikliği sürecinde, televizyonlarda gösterdiği yüksek performans nedeniyle göz doldurduğunu savunan Tezcan, şöyle devam etti:

"Konuşmalarıyla, sade, berrak, net anlatımlarıyla anayasaya niye karşı çıktığımızı çok rahat anlatıyordu. Karşısına çıkan akademisyenleri de hırpalayıp bir kenara koyabilecek noktada, yetenekte bir arkadaşımızdı. Son dönemdeki çıkışları göz doldurmuş ve iktidar kanadını korkutmuş olacak ki geçen hafta sonundan itibaren Sera Kadıgil'e yönelik bir linç kampanyası başladı. 7 yıl öncesinde attığı tweetler, parçalanarak, montajlanarak, 7 yıl öncesinden aranıp bulunarak, çeşitli montajla ve anlamları değiştirilerek servis edilmeye başlandı ve üzerinde bir linç kampanyası başladı. Bunlardan dolayı hiçbir kaygımız, korkumuz yok. Arkadaşımız da ne demek istediğini çok açık şekilde anlatmıştı. Bugün görüyoruz ki sahte, montajlanmış, 7 yıl önce atılmış tweetler nedeniyle, parti meclisi üyemiz Sera Kadıgil, gözaltına alınıp ifadeye götürülmüştür."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bülent TezcanAdanaAdana HavalimanıCHPPmSera Kadıgil
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