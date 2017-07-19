Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107418
ALTIN
140.589
DOLAR
3.5205
STERLİN
4.5906
EURO
4.0548
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat
Fahri İlker’den yılın şarkısı; Hacivat
Rumelili Ekrem'den yeni şarkı
Rumelili Ekrem'den yeni şarkı
15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago da Demokrasi Nöbetinde!
15 Temmuz Yıl Dönümünde Chicago...
Gökhan Kırdar Skygen Müzik ile mucizeye imza atıyor!
Gökhan Kırdar Skygen Müzik ile...
OHAL 3 ay daha uzatılıyor
OHAL 3 ay daha uzatılıyor

Kabinenin yaş ortalaması değişmedi

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni Bakanlar Kurulunun yaş ortalaması yine 52 oldu.

Kabinenin yaş ortalaması değişmedi

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan yeni Bakanlar Kurulunun yaş ortalaması yine 52 oldu.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:25
9 Okunma
Kabinenin yaş ortalaması değişmedi

ANKARA - AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 65. Hükümet'te kabine üyelerinin yaş ortalaması 52, en genç ismi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya olmuştu.

Yaş ortalamasının değişmediği yeni kabinede de yine en genç üye 36 yaş ile Kaya oldu. Kaya'yı kabinenin diğer kadın bakanı Jülide Sarıeroğlu 38 yaşla takip etti. Yeni Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül de kabinenin gençlerinden. Gül, 40 yaşında ve 3 çocuk babası.

Kabinenin bir diğer genç ismi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. 39 yaşındaki Albayrak'ın 3 çocuğu bulunuyor.

Yeni kabinede 14 isim 50-60 yaş aralığında bulunurken, 4 isim 30-40 yaş arası, 40-50 yaş arası 5 isim yer alıyor. Kabinede 4 isim de 60 yaş üstünde.

Diğerinde olduğu gibi yeni kabinenin de en yaşlı ismi uzun süredir bu görevi yürüten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu oldu. 69 yaşındaki Eroğlu'nun 4 çocuğu bulunuyor.

Yeni Sağlık Bakanı da 6 çocuk sahibi

Kabinede dikkati çeken bir diğer husus ise bakanların çocuk sayıları oldu. Başbakan Binali Yıldırım ile Abdülhamit Gül, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Ahmet Eşref Fakıbaba, İsmet Yılmaz ve Numan Kurtulmuş 3'er çocuk sahibi.

Fikri Işık, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Nurettin Canikli ve Veysel Eroğlu, 4'er çocuk babası. 

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ'ın 6, yerine gelen Ahmet Demircan'ın da 6 çocuğu bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanYaş OrtalamasıÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, yol arkadaşını yazdı
Erdoğan, yol arkadaşını yazdı
Başbakan Yıldırım kabinede yapılan değişikliği açıkladı
Başbakan Yıldırım kabinede yapılan değişikliği açıkladı
Yeni 6 isim kabinede yer aldı
Yeni 6 isim kabinede yer aldı
Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti
Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti
"15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak şehitlere saygısızlık"
"15 Temmuz'u şov yapma aracı olarak kullanmak şehitlere saygısızlık"
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevkedildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim