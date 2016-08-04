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Jagland'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile TBMM'de bir araya geldi.

Jagland'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile TBMM'de bir araya geldi.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:01
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Jagland'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile bir araya geldi.

Meclis'te basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Levent Gök ile Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya TBMM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Avrupa Konseyi olarak Meclis'te bulunduklarını ve amaçlarının Türkiye'deki kurumlara desteklerini ifade etmek olduğunu belirten Jagland, "Türkiye çok önemli bir süreçten geçti, geçiyor. Tanklar insanların üzerine sürüldü, insanlara ateş edildi bu süreçte. Uçaklar Meclis'i bombaladı ve siyasi güç ele geçirilmeye çalışıldı. Avrupa Konseyi olarak bu girişimin başarısız olmasından son derece memnuniyet duymaktayız. Çünkü şayet böyle bir girişim başarılı olsaydı Avrupa Konseyi'nin Türkiye üyeliği askıya alınmak durumunda kalacaktı." diye konuştu.

"Olağanüstü hal Meclis'in çalışmaması anlamına gelmemektedir"

Türkiye'nin şu an tekrar birlik olduğunu, bu birlik noktasında siyasi partilerin öneminin de büyük olduğunu dile getiren Jagland, şöyle devam etti:

"Olağanüstü hal, Meclis'in çalışmasının durması veya siyasi partilerin çalışmayı bırakması anlamına gelmemektedir. Biz Avrupa Konseyi olarak her zaman Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki güvenceler dahilinde söz konusu süreçlerin Türkiye'de yürütüleceğine inancımız büyüktür. Yine bu süreçte siyasi partilerin önemi çok yüksektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de sağladığı güvenceler dahilinde bu süreç yürütülmeye devam edilecektir."

"Darbe girişimi başarılı olsaydı iç savaş olabilirdi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Jagland ile son derece verimli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de demokrasiye ve parlamenter sisteme karşı yapılan saldırıyı, darbe girişimini tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın birlikte mücadele ederek engellediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bu konuyu Jagland'e ayrıntılı olarak aktardığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun, üzerine bombalar yağarken, kurşunlar sıkılırken açık kaldığını ve görevini yaptığını ifade ettim. Eğer darbe girişimi başarılı olabilseydi bugün Türkiye'de bir iç savaşın olabileceğini, çok sayıda insanın yaşamını yitirebileceği bir tablonun ortaya çıkabileceğini aktardım." dedi,

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşanan olaylardan büyük kaygı duyduklarını, demokrasinin gelişmesi açısından Konsey olarak her türlü katkıyı vereceklerini, darbe girişimcileriyle hukuki mücadele yapılırken, bunun hukukun üstünlüğü bağlamında ele alınıp, değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Aynı düşünceleri paylaştık. Dolayısıyla kendisinin Türkiye'nin yaşamış olduğu bu büyük olay dolayısıyla bize gelmesi, bizleri dinlemesi ve görüşlerimizi sorması bizim açımızdan da Türkiye açısından da önemlidir. Kendilerine teşekkür ediyorum."

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 11:03
Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluThorbjorn JaglandTBMMOlağanüstü HalMeclis
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