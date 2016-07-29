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İzmir'de "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, 4 Ağustos Perşembe günü Gündoğdu Meydanı’nda "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi" düzenleyeceklerini, mitingde parti bayrağı ve ambleminin bulunmayacağını belirtti.

İzmir'de "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, 4 Ağustos Perşembe günü Gündoğdu Meydanı’nda "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi" düzenleyeceklerini, mitingde parti bayrağı ve ambleminin bulunmayacağını belirtti.

29 Temmuz 2016 Cuma 12:58
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İzmir'de
Partisinin İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, bu sabah yaptıkları resmi başvuruyla Gündoğdu Meydanı'nın "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi"ne tahsis edildiğini söyledi.

Bingöl, “Bu mitingi biz düzenliyor olabiliriz. Genel Başkanımız gelecek, Taksim’de olduğu gibi çok önemli açıklamalarda bulunacak. Ancak bu mitinge 78 milyon vatandaşımız davetlidir. Hangi siyasi parti, hangi sivil toplum örgütü, hangi hemşehri derneği, hangi meslek odası olursa olsun, bu mitinge davetlidir. 4 Ağustos günü bayraklarımızla Gündoğdu Meydanı’nı Taksim Meydanı gibi hep birlikte gelincik tarlasına dönüştüreceğiz" diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz akşamından itibaren Türkiye’nin gündemini tek bir konunun işgal ettiğini belirten Bingöl, konunun çok uzun süre konuşulacağını, inceleneceğini ve değerlendirileceğini anlattı.

Bingöl, "Hala olay bütün açıklığıyla ortaya çıkmadığı gibi birçok soru işaretini de beraberinde taşıyarak bugüne kadar geldi. Ordudaki Fetullahçı cunta, parlamenter sistemimize yönelik darbe girişiminde bulundu. Bu darbe girişimine karşı CHP kurulduğu günden beri açık bir şekilde darbelere karşı sürdürdüğü karşı tavrını daha olayın gerçekleşmeye başladığı ilk andan itibaren net bir şekilde ortaya koydu." dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 12:59
Anahtar Kelimeler:
Tekin BingölCHPDemokrasi MitingiFETÖİzmir
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