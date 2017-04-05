"İzmir Türkiye düşmanlarını denize döker"

Başbakan Binali Yıldırım, Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen "101 Dev Eser"in toplu açılış töreninde konuşuyor.

Başbakan Yıldırım, "CHP'li bir densiz milletvekilinin dediği gibi demiyoruz, İzmir vatanseverleri denize dökmez, İzmir PKK'yı, FETÖ'yü denize döker, Türkiye düşmanlarını denize döker. İzmir ile sen dalga mı geçiyorsun? İzmir, istiklalin, zaferin başarıyla kazandırıldığı şehirdir. İzmir, Cumhuriyet'i kuran şehirdir. İzmir, demokrasiyi, çok partili hayatı başlatan şehirdir. İzmir, her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık yüzüdür. Sizin gibi kin, nefret kusan insanların İzmir'de yeri yok, İzmirlilerin arasında yeri yok." diye konuştu.