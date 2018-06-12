"İzmir'de 10 yılda 40 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Teknoloji Üssü Lansmanı İmza Töreni'ne katıldı.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İzmir Teknoloji Üssü'nün 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplam 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Aynı şekilde uzun vadede doğrudan ve dolaylı katkılarıyla birlikte 40 bin civarında genç beyne akıl teri üreten gençlerimize, araştırmacılarımıza iş, aş imkanı sağlayacağız."

Ar-Ge sektörüne yönelik düzenlemelere ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Son 15 yıldır yaptığımız düzenlemelerle tam zamanlı Ar-Ge çalışanı sayısını 29 binden 137 bine çıkardık." diye konuştu.