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İYİ Parti'nin üç kurucu üyesi istifa etti

İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İYİ Parti'nin üç kurucu üyesi istifa etti

İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:36
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İYİ Parti'nin üç kurucu üyesi istifa etti

ANKARA

İYİ Parti kurucu üyeleri Yusuf HalaçoğluÖzcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, partilerinden ve partideki görevlerinden istifa etti.

İstifalara ilişkin hazırlanan ortak metni, Halaçoğlu, bir otelde kamuoyuyla paylaştı. 

Halkın isteği doğrultusunda kurdukları İYİ Parti'nin büyük bir umut olduğunu belirten Halaçoğlu, ancak oluşturulan parti yönetiminin büyük hatalar yaptığını söyledi.

Yeni kurulmuş il, ilçe teşkilat ve başkanlarının milletvekilliğine başvurusunun kabul edilmesinin, parti içinde ikiliklere neden olduğunu belirten Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Listelerin hazırlanmasındaki dirayetsizlik ise buna tuz, biber ekti. Büyükşehirlerde tanınmamış isimler yer alırken, küçük illerde illerin tasvip etmediği kişiler listelere kondu. Yola çıkılanlar yerine yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle büyük bir vefasızlık gösterildi. Bu durum, büyük ağırlığı milliyetçi ülkücü olan seçmeni küstürdü. Son olarak ise hiç gereği yokken ittifaka girildi. Parti ittifak öncesinde zaten yüzde 21'in üzerindeydi. İttifakta CHP'nin yer alması AKP'den gelecek oyları engelledi. CHP seçmeninden gelecek oylar da CHP'ye döndü. Dolayısıyla partimiz 24 Haziran seçimlerinde kimsenin ummadığı bir sonuç elde etti. 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye yola çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgar alan Genel Başkan ancak yüzde 7,26 oy aldı, parti de yüzde 9,96 oy alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti."

Seçimlerdeki amaçlarının Meral Akşener'i cumhurbaşkanı seçmek ve parlamenter rejime geri dönmek olduğuna değinen Halaçoğlu, "Ancak seçim sonucu 43 milletvekili çıkarmamızı yönetim başarı olarak nitelendirdi. MHP'de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimiz yönetimine de sıçramıştı." dedi.

"Olumlu sonuca ulaşılamaz"

Halaçoğlu, yeni sistemde 301 milletvekiline sahip olunmadığı takdirde Meclisin bir etkisinin olmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme çalıştayında parti yönetimine karşı yapılan eleştiriler üzerine Genel Başkan önce istifa, sonra olağanüstü kurultay kararı aldı ve 'aday olmayacağını' açıkladı. Ancak partideki bazı kimseler, 'aday olmayacağını' açıklayan genel başkana rağmen 'delegeler tarafından tek aday gösterileceğini' açıkladılar. Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel Başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu. 2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İYİ Parti'de de sürmesi, partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır."

Böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Halaçoğlu, kendisiyle Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un, İYİ Parti'den ve partideki görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi Partiİstifa
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