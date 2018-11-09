Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92863
ALTIN
212.777
DOLAR
5.4611
STERLİN
7.1289
EURO
6.1986
Vodafone 40. İstanbul Maratonu için trafik düzenlemesi
Vodafone 40. İstanbul Maratonu
Beşiktaş'ta lige döndü
Beşiktaş'ta lige döndü
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına...
ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini açıkladı
ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini...
Aday kadro açıklandı
Aday kadro açıklandı

'İYİ Parti'nin adaylığını tercih etmesini çok isterim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." dedi.

'İYİ Parti'nin adaylığını tercih etmesini çok isterim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." dedi.

09 Kasım 2018 Cuma 17:50
0 Okunma
'İYİ Parti'nin adaylığını tercih etmesini çok isterim'

ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın yerel seçimde İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tercih etmesini çok istediğini söyledi.

Akşener, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı Çayyolu temsilciliğinin "geleneksel kuru fasulye gününde" gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin PKK elebaşlarına ilişkin kararıyla ilgili bir soru üzerine Akşener, bu tavrı temkinle karşılamanın doğru olacağını, nitekim iktidarın da konuyla ilgili temkinli beyanlarda bulunduğunu söyledi.

"Yerel seçimde Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı" iddialarına yönelik bir soruya Akşener, "Benim kişisel olarak yaptığım bir görüşme yok. Mansur Bey'in nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağına dair bilgim yok. Kendisiyle ilgili şahsen atılmış bir adımım yok. Mansur Bey'i çok değerli buluyorum. İYİ Parti'nin Ankara adaylığını tercih etmesini çok isterim." yanıtını verdi.

Partinin yerel seçim çalışmalarına değinen Akşener, "Kendi gücünün farkında bir siyasi partiyiz. Biz pek çok yeri kendi imkanlarımızla kazanabilir bir konumdayız." dedi.

Mansur Yavaş'ın CHP'nin Ankara adaylığı için de adının geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise Akşener, "Rahmetli Demirel'in güzel bir sözü vardır, 'Doğmamış bebeğe don biçmeyin.' İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tercih etmesini mutlulukla karşılaşırız, çok seviniriz." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Atatürk mazlum milletlerin pusulası"
"Atatürk mazlum milletlerin pusulası"
'Miadı dolan PKK'yı da tasfiye sürecine gidiyorlar'
'Miadı dolan PKK'yı da tasfiye sürecine gidiyorlar'
ABD devlet destekli terörizmin hakkını vermektedir
ABD devlet destekli terörizmin hakkını vermektedir
Türkçe ezan konusunun gündeme getirilmesi yanlıştır
Türkçe ezan konusunun gündeme getirilmesi yanlıştır
PYD'yi meşru görmek ikiyüzlülüktür
PYD'yi meşru görmek ikiyüzlülüktür
Prof. Dr. Yetim: Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor
Prof. Dr. Yetim: Meral Hanım yönetmiyor, sadece kumanda ediyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 5. maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 5. maddesi kabul edildi
Down sendromlu ve otistik bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Down sendromlu ve otistik bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ