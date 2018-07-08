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İYİ Parti Meclis Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Meclis Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu olduğu öğrenildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 16:45
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İYİ Parti Meclis Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti Meclis Grubunda, grup başkanlığına Abdul Ahat Andican, grup başkanvekilliklerine de Lütfü Türkkan ile Yavuz Ağıralioğlu seçildi.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı basına kapatıldı.

Toplantıda, İYİ Parti Grup Başkanlığına İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, grup başkanvekilliklerine de Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu seçildi.

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayının ise İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu olduğu öğrenildi.

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, nezaket çerçevesinde yapılmış işlemlerden bir siyasi sonuç çıkarma yanlışlığına hiç kimsenin düşmemesi gerektiğini dile getirdi.

Aydın, "İYİ Parti ayrı bir partidir, MHP ayrı bir partidir, diğer partiler ayrı bir partidir. İYİ Parti'yi ortaya çıkaran nedenler var. Parti içi demokrasiye önem vermemek, lider sultası, partiyi çeşitli suçlamalarla ayrıştıran yapısı ve Türkiye'de tek adamlık rejimine geçen bir şeyin fitilini ateşlemek ve bunun yükleniciliğini üstlenmiş bir siyasal hareket ile şu anda bu ortaklaşma alanlarında hiçbir bir benzerliğimiz yoktur. Biz ayrı bir partiyiz." dedi.

İYİ Partili Arkaz'ın, Bahçeli'nin elini öpmesi

TBMM Genel Kurulundaki ant içme töreninde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da gazetecilerin soruları üzerine, geçmişte uzun süre MHP'de siyaset yaptığını, Bahçeli ile dostluğunun ve ağabey-kardeş ilişkisinin bulunduğunu söyledi.

Arkaz, Bahçeli ile 1975 yılından beri tanıştığını, aynı hareket içinde yer aldıklarını dile getirerek, "Tamamen nezaketen... Benim partim İYİ Parti, Genel Başkanım Meral Akşener. Sonuçta biz siyasi tercihimizi yaptık, İYİ Parti'yi kurduk. Sonuna kadar da siyasetimi İYİ Parti'de yapacağım. İnsanların, ağabey-kardeş ilişkileri olur. Bahçeli ile bir dostluğumuz var. Dostluğumuzdan dolayı, zaten o an spontane gelişmiş bir olay." diye konuştu.

Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerini kabul etmediğini belirten Arkaz, İYİ Parti içinde asla bölücü örgüt üyesi olamayacağını ifade etti. Arkaz, "Biz zamanında bu tehlikeyi, 'Okyanusun ötesinde sıkıntı var' diye çoktan söyledik, fakat iktidar partisi bizi dinlemedi." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Arkaz, şahsi bir eleştiri almadığını, aile terbiyesi gereğince böyle davrandığını söyledi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na da Bahçeli ile TBMM Genel Kurulunda, dünkü tokalaşması soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de tokalaştığını anlatan Dervişoğlu, "Onun elini neden sıkıp sıkmadığım sorulmadı. Bunlar spekülasyonlara açık olduğu için, içimizde çok sayıda MHP'den gelen arkadaşlar olduğu için gündeme taşındı. Bunlar da siyasetin güzellikleri." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, seçim sürecinde kendilerine yöneltilen haksız ithamların ve atılan iftiraların da cevabını vereceklerini, ancak bunun medeni ilişkiler içerisinde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiLütfü TürkkanYavuz AğıralioğluMeral Akşener
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