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İYİ Parti kurultayına 3 bin davetli

İYİ Parti'nin, Genel Başkan Akşener'in tek aday gösterileceği ve yeni Genel İdare Kurulunun belirleneceği 12 Ağustos'taki kurultayı için 3 bin kişiye davetiye gönderildi. Kurultay için MHP ve HDP'ye davet gitmedi.

İYİ Parti kurultayına 3 bin davetli

İYİ Parti'nin, Genel Başkan Akşener'in tek aday gösterileceği ve yeni Genel İdare Kurulunun belirleneceği 12 Ağustos'taki kurultayı için 3 bin kişiye davetiye gönderildi. Kurultay için MHP ve HDP'ye davet gitmedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:59
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İYİ Parti kurultayına 3 bin davetli

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti'nin, Genel Başkan Meral Akşener'in tek aday gösterileceği ve yeni Genel İdare Kurulunun (GİK) belirleneceği 12 Ağustos Pazar günü ATO Congresium'da yapılacak kurultayın hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

"Daha yeni başlıyoruz" ana temasıyla düzenlenecek kurultayda kullanılacak slogan ve afişler de bu ana tema çerçevesinde belirlenecek.

Kurultayda, demokrasi ve "Kurultay yapmamak için direnenler" ile tereddütsüz kurultay toplayan İYİ Parti'nin farkına vurgu yapılacak.

Parti yetkilileri, kurultayın bir anlamda mart 2019'da yapılacak yerel seçim çalışmalarına bir ön hazırlık ve start niteliğinde olacağını belirtti.

Kurultay programı

Kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

Daha sonra Divan Başkanlığının belirleneceği kurultayda Akşener bir konuşma yapacak, Parti Tüzüğü ve Parti komisyonlarından gelen raporlar okunup oylanacak.

Konuşmaların ardından seçimlere geçilecek kurultayda, Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Çarşaf liste ile gidilmesi planlanıyor

Akşener'in tek aday gösterileceği kurultayda, İYİ Parti'yi yerel seçimlere taşıyacak yönetim kadroları şekillenecek.

Bin 124 delegenin oy kullanması beklenen kurultayda, önce Genel Başkan ardından GİK seçilecek. Kurultaya, çarşaf liste ile gidilmesi planlanıyor.

Akşener'in GİK ve MDK'de köklü değişiklikler yaparak yeni isimlere yer vermesi bekleniyor.

Kurultay için siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şeflerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişi ve kuruma davetiye gönderildi.

AK Parti, CHP, BBP ve Saadet Partisi'nin çağrıldığı kurultaya, MHP ve HDP davet edilmedi.

Kurultaya, parti teşkilatından da yoğun katılım bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi Parti
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