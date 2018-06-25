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"İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: "Biz, parti olarak sandıktan çıkan bu sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz"

"İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: "Biz, parti olarak sandıktan çıkan bu sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz"

25 Haziran 2018 Pazartesi 01:54
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"İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz"

ANKARA

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Sandıktan çıkan bu sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Aydın, partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve 27. Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi. 

Yüksek Seçim Kurulunca henüz resmi sonuçlar açıklanmamasına rağmen, sonuçların yaklaşık olarak belli olduğunu ifade eden Aydın, "İYİ Parti olarak sandıktan çıkan bu sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Yüce milletimize bize verdiği bu destekten dolayı da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti'nin 7 aylık bir yolculuğu olduğunu aktaran Aydın, "İYİ Parti, kuruluşundan bugüne kadar geçen 7 aylık süre içerisinde Türk siyasi hayatında belki de bir ilki başarmış bir parti olarak siyasi tarihimizdeki yerini alacaktır. Kendi imkanlarıyla teşkilatlarını yeni kurmuş, milletiyle bu kısa süre içerisinde bütünleşmeyi başarmış, milletin teveccühünü kazanan bir siyasal hareket olarak, Türk siyasi hayatında yeni bir yolculuğa çıkmıştır." diye konuştu.

Türk milletinin kendilerine, TBMM'de güçlü bir grupla temsil edilme hakkı ve fırsatını verdiğini ifade eden Aydın, "Belki de bu seçimde çok daha iyi bir netice de alabilirdik ama milletimizin kararıyla oluşan bu neticeyi de iyi bir başlangıç, kuvvetli atılmış bir adım olarak görüyor ve değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Aydın, parti teşkilatlarının da güçlü bir çabası ve fedakarlığı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Biz, Hazineden yardım almadık, imece usulüyle çalıştık. Herkes elindekileri birleştirdi. Bununla bu parti yoluna devam etti. Bu belki de bir dayanışmanın, birbirine olan inancın ve İYİ Parti'yi bu yolculuğa çıkaran o güçlü hedefin insanları nasıl birbirine yaklaştırdığını gösterdi. Nasıl büyük bir paylaşım duygusuyla bu işin üstesinden gelebileceklerinin tarihsel bir örneğini veren bütün teşkilat mensuplarımıza, dayanışma içerisinde bu işi sürdüren bütün arkadaşlarımıza da Türk milleti adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum."

TBMM'de üzerlerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getireceklerini ifade eden Aydın, "Yola çıkarken söylemiştik. Biz halkımızın avukatlığını yapacağız. Zalime boyun eğmeyeceğiz ama her zaman hakkın ve hakikatin yanında olacağız. Bu sözlerimizi ve söylemlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisinde de aynı kararlılıkla sürdürerek yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusuna, "Kendisi, Çarşamba günü bütün divan üyeleriyle bir toplantı yapacak, ondan sonra geniş bir açıklaması olacak." yanıtını verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Koray Aydınİyi Parti
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