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"İttifak görüşmelerini önemsiyoruz"

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek, "İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ittifak görüşmelerini önemsiyoruz ve Türkiye'de siyasetin normalleşmesi açısından da bu görüşmeleri takip ediyoruz, önemli görüyoruz." dedi.

"İttifak görüşmelerini önemsiyoruz"

CHP İstanbul Milletvekili Çiçek, "İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ittifak görüşmelerini önemsiyoruz ve Türkiye'de siyasetin normalleşmesi açısından da bu görüşmeleri takip ediyoruz, önemli görüyoruz." dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 15:44
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"İttifak görüşmelerini önemsiyoruz"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ege adaları konusundaki tecavüzkar tutumunun ve tehditkar tavırlarının Türkiye'ye rahatsızlık verdiğini belirtti.

Buna ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, bu konuda hiçbir hak kaybına müsaade etmeyeceklerini kaydettiğini aktaran Çiçek, son dönemde bununla ilgili birtakım kararlı adımları da gördüklerini ve özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Ege'ye daha da yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Çiçek, Bakan Canikli'nin, tek tip uzman askerlik sorusuna verdiği yanıtta ise şu anda TSK'nin böyle bir talep ve ihtiyacının olmadığını belirterek, bedelli veya uzman askerlik konusunda bir çalışmalarının olmadığı bilgisini verdiğini dile getirdi.

Şişli Meslek Lisesinin, çevresindeki alışveriş merkezi inşaatı nedeniyle boşaltıldığını ve eğitimin durdurulduğunu vurgulayan Çiçek, "İnşaatı durdurmak yerine eğitimi durduran bir Milli Eğitim Bakanlığı ve Hükümet ile karşı karşıyayız. Demek ki bu Hükümetin önceliği eğitim değil, inşaata dayalı rant." görüşünü ileri sürdü.

Çiçek, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında hukuk ve adaletin gereğini yapmasını ve bir an önce Berberoğlu'nun Meclise dönmesi için irade ortaya koymasını beklediklerini söyledi.

CHP Tüzüğü'nde, yapılan değişiklik ile ittifak konusuna da yer verildiğini anımsatan bir basın mensubunun, buna ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Çiçek, siyasi partilere ittifak yapma imkanı getiren teklifin Mecliste kabul edilerek yasalaştığını, ittifak çalışmalarının şeffaf ve açık hale geldiğini anımsattı.

Siyasi partilerin ittifak görüşmelerinin kamuoyu önünde yapılması gerektiğini vurgulayan Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Esas itibarıyla partilerin güçlenmesi açısından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Mecliste toplumun bütün kesimlerinin temsil edilmesi önemli. Kesin çözüm barajın düşürülmesiydi, ancak iktidar ve MHP buna yanaşmadı, işi zora soktu. O açıdan özellikle sahada İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ittifak görüşmelerini önemsiyoruz ve Türkiye'de siyasetin normalleşmesi açısından da bu görüşmeleri takip ediyoruz, önemli görüyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPDursun ÇiçekNurettin Canikli
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