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İtalya Başbakanı Letta ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Başbakan Erdoğan, İtalya Başbakanı Letta ve Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Suriye ve Mısır'daki son gelişmeler ele alındı.

İtalya Başbakanı Letta ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Başbakan Erdoğan, İtalya Başbakanı Letta ve Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Suriye ve Mısır'daki son gelişmeler ele alındı.

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:19
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İtalya Başbakanı Letta ve Katar Emiri Al Sani ile görüştü
ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Enrico Letta ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve Mısır'daki son gelişmeler ele alındı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki liderin telefon görüşmesinde Türk-İtalyan ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve Mısır'daki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Erdoğan ve Letta'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanımından ciddi kaygı duyduğu ve bu konuda "BM Güvenlik Konseyi'nin etkili bir şekilde girişim başlatması" beklentisini paylaştıkları öğrenildi.

İtalya Başbakanı Letta, görüşme sırasında İtalya'nın Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirme arzusunda olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin AB sürecine ülkesi tarafından verilen desteğin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin Suriye ve Mısır'da demokratik sürecin bir an önce başlayabilmesi için uluslararası camianın daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptıkları öğrenildi.

Suriye ve Mısır konusundaki görüşleri örtüşen iki liderin, sorunların çözümü için uluslararası çabalara hız vermeyi kararlaştırdıkları bilgisi edinildi.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:19
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İtalya Başbakanı Letta Ve Katar Emiri Al Sani Ile Görüştü
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