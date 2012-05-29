İşyerine artık sarhoş gelinmeyecek

TBMM - Alt komisyonun kabul ettiği tasarıya göre, ölümlü iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi halinde, ihmali tespit edilenler meslek yönünden de yaptırıma tabi tutulacak ve yetki belgeleri askıya alınacak.



Ek iş olarak işyeri hekimliği veya işyeri uzmanlığı yapan kamu görevlilerine yapılacak ilave ödemenin tutarı hesaplanırken kullanılacak gösterge rakamı 150'den 250'ye çıkartılacak.

Tasarıda, mesleğini icra edebilme yeteneğini kaybetmemekle birlikte alkollü içki alanların da yasak kapsamında değerlendirebileceğine ilişkin endişelerin dile getirilmesi nedeniyle değişiklik yapıldı.

Buna göre, işyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasak olacak. Tasarıda, işyerine alkollü içki alarak gelmek yasaktı. Alt komisyonda yapılan değişiklikle mevcut düzenlemeye geri dönüldü.

Tasarıda, ilgili kanunun 85. maddesinin yürürlükte kaldırılması nedeniyle, çocuk işçiliğinin önünün açıldığına ilişkin tereddütlerin oluşması dikkate alınarak değişiklik yapıldı. Buna göre, 16-18 yaşlar arasındaki gençlerin çalışabilecekleri işler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenecek.