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İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli

Milli Savunma Bakanı Işık, "Böyle bir coğrafyada Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka istikrarını koruması gerekiyor. İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli." dedi.

İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli

Milli Savunma Bakanı Işık, "Böyle bir coğrafyada Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka istikrarını koruması gerekiyor. İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli." dedi.

25 Mart 2017 Cumartesi 17:00
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İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli

KOCAELİ 

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuşmasında ilçede yapılan çalışmalardan bahsetti.

Işık, pek çok alanda Türkiye'nin sessiz bir devrim yaşadığını dile getirerek, Türkiye'nin istikrarını teminat altına alacak düzenlemeleri yapmazsa kazanımlarının kısa sürede heba olabileceğini gördüklerini bildirdi.

"İstikrarı doğrudan sandıkta sağlayacak bir düzenlemeyi oylayacağız"
Türkiye'nin, rakiplerinden daha güçlü olmazsa her geçen gün zemin kaybedebileceğini belirten Işık, bunun için de şahıslara bağlı düzenlemeler yerine sistemi güçlendirecek, sağlamlaştıracak adımların atılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Işık, 15 Temmuz'da asker elbisesi giymiş hainlerin darbe teşebbüsünü hep birlikte engellediklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bu istikrarını yarın kalıcı olarak sürdürebileceğinin garantisinin olmadığını söyledi.

Güney Kore ile Türkiye arasındaki milli gelir seviyesini 1960'tan itibaren yaşanan olaylarla anlatan Işık, "42 senede Türkiye 560 dolarlık kişi başına milli gelirden 3 bin 300 dolara çıkabildi ama aynı dönem 42 senede Güney Kore istikrarı yakaladığı için 80 dolardan 17 bin dolara yükseldi. 200 kat artırdı. Türkiye 70'leri, 90'ları kaybetmeseydi bugün Türkiye'nin milli geliri 35 bin, 40 bin, 50 bin dolar olsaydı bugünkü sorunların pek çoğunu yaşar mıydık? Kritik soru bu 70'leri, 90'ları neden bize anlatıyorsun bakanım? Yarın Türkiye'nin aynı istikrarsızlık dönemine girmeyeceğinin garantisi var mı?" şeklinde konuştu.

Işık, dünyadaki her iki problemden birinin bu coğrafyada bulunduğuna vurgu yaparak, "Böyle bir coğrafyada Türkiye'nin mutlaka ama mutlaka istikrarını koruması gerekiyor. İstikrar Türkiye için ekmek kadar, su kadar önemli. Güçlü iktidar gerekiyor bu coğrafyada eğer güçlü iktidar oluşturamazsanız ülkenizin menfaatlerini, bölgenizin huzurunu sağlayamazsınız çünkü siz kendi içinizde tartışırken diğerleri meseleyi kendi çıkarları doğrultusunda bir hal yoluna koymuş olurlar. Siz de dışarıdan bakarsınız. Türkiye, 16 Nisan'da istikrarı doğrudan sandıkta sağlayacak bir düzenlemeyi oylayacak." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bakan IşıkTürkiyeIstikrarönce Vatan
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