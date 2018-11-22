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'İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim'

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı İnce, yerel seçime ilişkin, "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim." dedi.

'İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim'

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı İnce, yerel seçime ilişkin, "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim." dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:30
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'İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim'

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMuharrem İnce'yi parti genel merkezinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Muharrem İnce, parti genel merkezinden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na tespit, öneri ve kaygılarını ilettiğini, bazı illerle ilgili bildiklerini anlattığını aktardı.

Partinin emrinde olduğunu, yerel seçimlerde başarılı olmak için var gücüyle çalışacaklarını Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğini belirten İnce, 1989'daki seçimlerde CHP nasıl başarılı olduysa bugün de bunu yapabileceğini, bunun için örgütün dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Muharrem İnce, 1989'da Nurettin Sözen'in İstanbul'da tek aday olmasına rağmen ön seçime girdiğini hatırlatarak, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, Adana'da ön seçimle değil, eğilim yoklaması yapılarak seçime gidilmesi gerektiğine işaret etti.

Ön seçimin hakim gözetiminde seçime 45-50 gün kala yapıldığını, buna gerek olmadığını dile getiren İnce, "Bunun daha kolayı var, eğilim yoklaması. Hakim, seçim kurulu olmadan partililer olarak, milletvekili gözetiminde olur ve 130 gün varken yapabiliriz bunu, süre kalır. Ben bunun daha doğru olacağı görüşündeyim." diye konuştu.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde yürüttüğü 51 günlük kampanyada 13 ile gidemediğini de anımsatarak, şöyle konuştu:

"İşte onun için şimdiden sandık koyarsak... İstanbul'da 259 bin üyemiz var, sandığı koyalım, o üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. O gün zaten sandık görevlilerini de orada tespit etmiş oluruz. Örgütü harekete geçirirsek, örgüt 'Bu adayı ben seçtim, benim belediye başkan adayım' derse başarılı oluruz. Bunları Sayın Genel Başkan'a aktardım."

"Kılıçdaroğlu 'değerlendireceğini' söyledi"

İnce, açıklamasının ardından soruları da yanıtladı. 

"Önerinize Kılıçdaroğlu nasıl yaklaştı?" sorusuna Muharrem İnce, "Değerlendireceğini söyledi. 'İllerden tekrar görüş istediklerini' belirtti Sayın Genel Başkan." yanıtını verdi.

"İstanbul için eğilim yoklaması olmasa dahi adaylığınız olacak mı?" sorusu üzerine İnce, "Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir. Türkiye derdindeyim. Partimin bu seçimden başarılı çıkmasını istiyorum. Eğilim yoklaması olursa, İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim. Ben aday falan değilim. Sadece geçmişte arkadaşlarımın başına gelenin yeniden yaşanmasını istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Muharrem İnce, 130 günlük bir çalışma temposuyla, örgütün belirlediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Sivas'ta, Giresun'da, Kastamonu'da, Rize'de, Trabzon'da, Erzincan'da, Diyarbakır'da çalışma yaparak, buraların sinerjisini İstanbul'a aktarması gerektiğini söyledi.

Acele edilmesi gerektiğinin de altını çizen İnce, örgütün gücünü arkasına alan belediye başkan adaylarının başarılı olacağına inandığını ifade etti.

Muharrem İnce, "Eğilim yoklaması olmazsa nasıl bir tablo ortaya çıkacak?" sorusuna da "Bilemiyorum onu. Onu yöneticilere sorarsınız. Ben şu anda yönetici değilim." karşılığını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceSandık
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