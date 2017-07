MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "İsrail, insan haklarını çiğnemiştir ve bu konuda sicili oldukça kabarıktır. Din ve vicdan hürriyetini baskı altına, hatta askıya almıştır. İsrail'in yöntemi terörden farksızdır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa inancımızın üç büyük değeridir. Her biri eşsiz ve paha biçilmez manevi hazinedir. Bunların herhangi birisine karşı yapılacak saldırı, aslında tüm Müslümanları hedef almış sayılmalıdır ve de öyle sayılacaktır. Ne var ki İslam alemi sığ gündemlerin kumandasında, gündelik hedeflerin kuyruğundadır." dedi.



Bahçeli, "İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif'ten elini çekmelidir. Kutsallarımıza hürmet etmeli, Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarını öğütmekten vazgeçmelidir." dedi.



Devlet Bahçeli: "Türkiye'deki sinagoglara yapılacak en ufak saldırı, elimizi zayıflatmakla kalmayacak, din ve vicdan hürriyetine darbe olacaktır. Bunu da doğru göremeyiz. Bu yüzden son günlerde medyaya yansıyan bazı müessif hadiseleri endişe ile izlediğimi özellikle belirtmek isterim. Musevi vatandaşlarımızın dini tercih ve inanç haklarına gelebilecek zayiat, bilinsin ki Türkiye'ye yakışmayacak, Türk milleti ile bağdaşmayacak bir çirkinliktir ki buna da asla onay veremeyiz."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "YPG, isim değiştiriyormuş, yeni adıyla 'Suriye Demokratik Güçleri' olacakmış. İsmin ne önemi var, kaldı ki bu değişiklik malumun ilanı da değildir? İsim değişikliği, cinayet ve ihanetleri nasıl örtecektir. Terör her yerde, terörist her isim altında terörist ve şerefsizdir. Ha YPG ha SDG ha FETÖ ha PKK, bunlar arasında en küçük eylem ve emel farklılığı yoktur." diye konuştu.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Müslüman Türk milleti oynanan oyunların farkındadır. Kudüs'te dini ve etnik temizlik yapmak için her köhnemiş ve karanlık yolu deneyen siyonizm zihniyeti, muhakkak mahcup ve mağlup edilecektir. Filistinli kardeşlerimizin davaları bizim davamızdır." dedi.