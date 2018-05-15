"İsrail'i lanetliyoruz, Amerikan yönetimini kınıyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Barışçı bir gösteri yapan mazlum ve masum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz." dedi.

"İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir." diyen Yıldırım, "Bu zalimliklere karşı İslam dünyası insanlık, birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır." ifadesini kullandı.