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"İsrail Devleti'nin terörüne şahit olduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İsrail'in bu şiddetini, bu terörist devlet konumunu şiddetle kınıyoruz. Tabii bu bir insanlık meselesi. Dik durmamız lazım." dedi.

"İsrail Devleti'nin terörüne şahit olduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İsrail'in bu şiddetini, bu terörist devlet konumunu şiddetle kınıyoruz. Tabii bu bir insanlık meselesi. Dik durmamız lazım." dedi.

15 Mayıs 2018 Salı 16:32
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"İsrail Devleti'nin terörüne şahit olduk"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İsrail Devleti'nin terörüne hep beraber şahit olduk. İsrail'in bu şiddetini, bu terörist devlet konumunu şiddetle kınıyoruz." dedi.

Bakan Bak, Gençlik Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ili ve yurt dışından gelen 174 gençle buluştu.

Bakanlık konferans salonunda düzenlenen etkinlikte gençlere hitap eden Bak, İsrail Devleti'nin Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini hatırlattı.

Adeta insanlık dramının yaşandığını vurgulayan Bak, "İsrail Devleti'nin terörüne hep beraber şahit olduk. İsrail'in bu şiddetini, bu terörist devlet konumunu şiddetle kınıyoruz. Oradaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabii bu bir insanlık meselesi. Dik durmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, "Bu noktada dün hükümetimiz, Bakanlar Kurulu'muz bir dizi karar aldı ve bugün de TBMM'de bu görüşülecek. Tabii bunu ne için söylüyorum: Gençler olarak ülkemize sahip çıkmanın, ülkemizi sevmenin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir tablo." diye konuştu.

Bak'tan gençlere tavsiye 

Gençlere tavsiyelerde bulunan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bizim geleceğimizsiniz. En iyi şekilde yetişmeniz için çaba harcıyoruz ama sizlere de çok büyük görevler düşüyor. Kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Bunun için de gerekli çabayı göstermelisiniz. Hangi işle uğraşıyorsanız uğraşın, kendinizi çok iyi yetiştirin. Sanatta, kültürde, sporda, iş hayatında, toplum hayatında kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Bir de bizim toplumumuzun gereği merhametli, şefkatli olmanız lazım. Toplumun değerleriyle uyumlu olmalısınız. Vicdanımız çok önemli. Toplumun değerleriyle ölçüşen bir vicdana sahip olmamız lazım. Haksızlıklara karşı mücadele etmemiz lazım. Bir de bir işi yapıyorsanız ertelemeyeceksiniz."

Bak, birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde ciddi büyük gelişmeler oluyor. Şu çok önemli, ülkemizin gelişmesi için dertli olmalıyız. Onun için hepimize görev düşüyor. Birlikte pek çok işi başarabiliriz, ama birlikte olursak. Bu ülkenin geleceği için hep beraber çalışmamız lazım. Ülkemizin bu coğrafyada güçlü kalabilmesi için en büyük gücümüz geleceğimiz olan gençler. Bizim enerjimiz, doğal gazımız, petrolümüz yok. En büyük gücümüz insan kaynağımız, gençlerimiz. Ülkemizin geleceğiyle alakalı çalışmazsak bu coğrafyada ayakta durmak zor." şeklinde görüş belirtti.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne değinen Bak, "Bu seçimlerde yoğun bir tempoda olacağız. Sizler de bu ülke için en doğru çözümün, yaklaşımın ne olması gerektiği konusunda fikirlere sahipsiniz. Bu fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmanız, birlikte değerlendirmeniz çok önemli." dedi.

Gençlerden hayallerini ertelememelerini ve öz güven sahibi olmalarını isteyen Bak, şöyle konuştu:

"Kendinize güvenin. 'Ben yaparım' diyeceksin. 'Ben bu sorumluluğu alırım' diyeceksin. Eğer birine yardım gerekiyorsa hep beraber birlik olacağız, gideceğiz yardım edeceğiz. İçinizdeki sevgiyi insanlarla paylaşın. Çocuklara, yaşlılara yardımcı olun. Bu değerlere sahip olmalıyız. Maalesef teknoloji bağımlılığı, bu değerlerden uzaklaştırıyor. Bizim bu değerlere sahip olmamız lazım. Her zaman mazlumun yanında olun. Enerjiniz olsun. Dertli olmak, tasalanmak lazım. 'Bugün insanlar için ne yaptım' demeniz, bu muhasebeyi yapmanız gerekiyor."

"Bir ülke terörü destekliyorsa söylemek zorundayız." diyen Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyor. Bu haksızlıkları birileri söylemek zorunda. Susamayız, ifade etmek zorundayız. Bir ülke mazlumlara zulüm yapıyorsa söylemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bize, 'Bu kadar mülteciyi nasıl barındırıyorsunuz, sosyal sorun olmuyor mu?' diye soruyorlar. Bizim toplumumuz, gençlerimiz, insanlarımız vicdan sahibi, şefkatli. Onların ne halde olduğunu biliyorlar. Düşünebiliyor musunuz, her şeyinizi kaybediyorsunuz ve bir yere doğru sürükleniyorsunuz. Geleceğiniz belli değil. Ama orada bu milletin vicdanı var. Hepinizde bu olmalı. Biz gençlerimize güveniyoruz. 15 Temmuz'da da meydanlardaydınız. Her zaman bu ülkeyi seviyorsunuz. İnanıyoruz ki ülkemiz sizin destekleriniz ve çalışmalarınızla çok daha iyi noktalara gelecek, çok daha iyi, büyük hedeflere yürüyecek. Biz bu noktada sizlere güveniyoruz. İsteyeceğiz, hayallerimiz olacak ve bu ülke geleceğe çok daha güçlü adımlarla yürüyecek."

Bak, konuşmasının ardından engelli Hakan Çakmak'ın, Anneler Günü'ne ilişkin okuduğu şiiri dinledi. Çakmak'a plaket takdim eden Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik Haftası kapsamındaki yarışmaların finallerinde gençlere başarılar diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın BakİSRAİL
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