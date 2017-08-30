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'İslam ülkeleri acil adım atmalı'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Arakan başta olmak üzere İslam ülkelerinde akan kanın durması için ilk Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin bir araya gelip, acil adım atmaları gerekiyor." dedi.

'İslam ülkeleri acil adım atmalı'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Arakan başta olmak üzere İslam ülkelerinde akan kanın durması için ilk Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin bir araya gelip, acil adım atmaları gerekiyor." dedi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:28
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'İslam ülkeleri acil adım atmalı'

İSTANBUL

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Arakan başta olmak üzere İslam ülkelerinde akan kanın durması için İslam ülkelerinin acil adım atması gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) İstanbul Şubesi Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman'ı, Metris Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Bir gazetecinin, Arakan'da Müslümanlara yönelik katliamları hatırlatması üzerine Karamollaoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Dünyanın dört bir yanında maalesef kan akıyor. Akan kan genelde Müslüman kanı. Özellikle Arakan'da son dönemde devlet tarafından çok ciddi katliam yapılıyor. Öyle bir boyuta ulaştı ki sadece Müslümanlar değil, başkaları da bigane kalamadılar ve mutlaka kısa zamanda Arakan'a müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Özellikle Kurban Bayramı'nda hac yapanlar bu kanın durması için dua edecek. Arakan da bunların başında gelecek. Ancak sadece Arakan değil, bugün Yemen, Suriye, Libya, Afganistan'da da kan gövdeyi götürüyor. Üzerimize düşen sadece bu konuları dile getirmek olmamalı. İcra makamında bulunanların bizden farkı var. Onlar birtakım adımları atarak bu akan kanı durdurma imkanına sahipler."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam dünyasının bir araya gelmesi durumunda bu olayların kısa sürede ortadan kalkacağını kaydetti.

Müslümanların birbirini kırmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Sünni, Şii, Türk, Kürt, Arap... Ne ırkçılık ne de mezhep kavgasından hayır gelmeyeceğini, bunun sadece bize karşı olan ülke ve grupların faydasına olacağını görmemiz gerekiyor. Bayram münasebetiyle İslam Konferansı Örgütü'nün dönem başkanlığı yapan Türkiye bugüne kadar muhalif olduğu kesimlere de el uzatarak, akan kanı durdurmak için çalışmalı. Buna ihtiyaç var. Herkes, 'Ben haklıyım' kavgası yaparsa akan kan durmaz, vahşet ortadan kalkmaz. Onun için Arakan başta olmak üzere İslam ülkelerinde akan kanın durması için ilk Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkelerinin bir araya gelip, acil adım atmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Islam ülkeleriSaadet PartisiArakanMüslümanlar
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