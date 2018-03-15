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"İş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki bu dörtlü formattaki (Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran) iş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır." dedi.

"İş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacak"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki bu dörtlü formattaki (Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran) iş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır." dedi.

15 Mart 2018 Perşembe 14:10
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"İş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, dörtlü mekanizma toplantısının ilkinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bu mekanizma ortak tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler arasında kurulmuştur. Halklarımız arasında da samimi diyalog var. Bu üç ülkeyle de ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz önemli projeler var." diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile dostluk ve kardeşliğinin her geçen gün derinleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ben inanıyorum ki bu dörtlü formattaki iş birliğimiz bölgenin istikrar ve barışına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin ülkelerin toprak ve sınır bütünlüğünü desteklediğini belirterek herkesin buna saygı duyması gerektiğinin altını çizdi.

Dört ülkenin de içinde bulunduğu coğrafya ve ötesinin çok sayıda fırsatı barındırdığına işaret eden Çavuşoğlu, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Hem ticaret hem yatırım hem de halklarımız arasındaki temaslar için ulaşım ağlarımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor ki bu konuda önemli projeler de var." dedi.

Ulaşım ağlarının güçlendirilmesiyle ticaret hacmi ve turist sayısının artacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İlkini gerçekleştirdiğimiz bugünkü toplantının gelecek için adeta bir yol haritası oluşturduğunu görüyoruz ve Bakü Deklarasyonu da bunu söylüyor. Çok sevdiğim üç arkadaşım ve kardeşim ile bu formatta da iş birliğimizin devam edecek olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ev sahipliği için Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'a teşekkür etti.

Hint Okyanusu'nu Avrupa'ya birleştirecek yeni trasit koridoru

Azerbaycan'da, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'nin katılımıyla dörtlü toplantı gerçekleştirildi. Bakanlar, toplantıdan sonra yeni oluşturulan dörtlü iş birliği mekanizmasının yol haritasını belirleyen bildiriye imza attı.

Yeni ulaşım projelerinde Reşt-Astara Demiryolu'nun Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na birleştirilmesi ve İran'ın Çabahar ve Bandar-Abbas limanlarından başlayacak, Hint Okyanusu'nu Avrupa'ya birleştirecek yeni transit koridoru oluşturulması kararlaştırıldı. 

Bakanların imza attığı bildiride, enerji, ulaştırma, bankacılık, telekomünikasyon, sanayi, tarım, turizm, sivil havacılık ve çevre alanlarında iş birliklerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ticaretin teşviki gibi maddeler de yer aldı. 

Tarafların petrol ve doğalgaz alanlarında ticari iş birliklerinin artırılması niyetinde olduğuna vurgu yapılan bildiride, EXPO 2025 için Bakü'nün adaylığı desteklendi.

Bir sonraki dörtlü toplantının Gürcistan'da yapılması kararlaştırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluHint Okyanusu
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