Irak'ta şiddet olayları sürüyor

Dışişleri Bakanlığı, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı semtlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmiş olmasından üzüntü duyulduğunu belirterek, saldırıları kuvvetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Irak'ta ülke çapında ardı ardına meydana gelen şiddet olayları ve terör saldırılarının Irak halkını birbirinden ayrıştırarak, güvenli ve müreffeh bir gelecek umutlarını sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Irak makamlarına ve tüm siyasi liderlere ülkenin süratle istikrar ortamına kavuşturulabilmesini teminen gereken adımları elbirliğiyle atmaları çağrısında bulunulurken, bu çerçevede her türlü siyasi desteğin verilmeye hazır olduğu yinelendi.

