"Irak'ın toprak bütünlüğü parçalanırsa Musul konusu gündeme gelir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Irak Anayasası'nın 140. maddesinde Musul ve Kerkük ile ilçelerini içine alan bölgelerin tartışmalı bölgeler olarak tarif edildiğini ve 2007 Aralık ayına kadar buraların Bağdat'a mı yoksa Erbil'e mi ait olacağına ilişkin bir referandum süreci öngörüldüğünü ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, şimdi ise bağımsızlık referandumunu erteleme karşılığında bu maddenin uygulanmak istendiğini savundu.

"Bu konu hiç kimsenin öteleyemeyeceği bir konudur "

Yılmaz, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu oyunu yutmak isteyen kesimler olabilir. Bu da Irak'ın parçalanması, Irak'ta iç çatışmanın başlaması, Araplarla Kürtler arasındaki çatışmanın tavan yapması anlamına gelir. Bizim, bu konuda da Irak'ın toprak bütünlüğünü destekleyecek bir noktada durmamız lazım.

Eğer bize rağmen Irak'ın toprak bütünlüğü parçalanırsa o zaman Musul konusu gündeme gelir ve gelmelidir. Bu konu hiç kimsenin öteleyemeyeceği bir konudur ve Başkomutanlık hikayesi ancak o zaman işe yarayacaktır. Eğer bize rağmen Irak parçalanırsa, orada bir coğrafya değişikliği meydana gelirse, sınırlar değişirse o zaman statü değişmiş olacaktır."