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İptal kararı Türk makamları tarafından alındı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da yaşanan son gelişmelerden sonra bu ülke ile yapılması planlanan askeri tatbikatların iptal edilmesi kararının alındığını bildirdi.

İptal kararı Türk makamları tarafından alındı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da yaşanan son gelişmelerden sonra bu ülke ile yapılması planlanan askeri tatbikatların iptal edilmesi kararının alındığını bildirdi.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 08:34
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İptal kararı Türk makamları tarafından alındı
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da yaşanan son gelişmelerden sonra bu ülke ile yapılması planlanan askeri tatbikatların iptal edilmesi kararının alındığını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 21-28 Ekim arasında yapılması planlanan 2013 Dostluk Denizi Tatbikatı'nın Mısır tarafından iptal edildiği açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Levent Gümrükçü ise yaptığı açıklamada, Mısır ile önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen deniz tatbikatlarının iptal kararının Türkiye tarafından alındığını açıkladı. Gümrükçü, "Bugün Mısır tarafına hem NATO bünyesindeki tatbikata davetin, hem de ikili düzeydeki tatbikatın iptali kararı iletilmişti" diye yazdı.

Gümrükçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlık toplantısı gelecek hafta yapılacak NATO bünyesindeki çokuluslu tatbikata Mısır'ın davet edilmemesi kararının bu sabah Mısır makamlarına iletildiğini, bu vesileyle Mısır ile yapılacak diğer tatbikatların iptal kararının da paylaşıldığını söyledi.

Levent Gümrükçü, buna ilişkin resmi bildirimlerin askeri makamlar tarafından yapıldığını ancak Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın gün içinde bu durumu kamuoyuna farklı bir şekilde açıklama yoluna gittiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2013 08:35
Anahtar Kelimeler:
DarbeTürkiyeMısır
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