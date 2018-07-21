"İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra’yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu eşlik etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Kayra, evden birlikte çıkarak, gazetecilere açıklama yaptı.

Cahit Kayra, "Bizim için çok büyük bir gün. Sayın Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme benim için çok heyecan verici. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kılıçdaroğlu da Cahit Kayra'nın maliye kökenli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendisine 'üstat' diyoruz. Yaşayan bir tarih. Kendisiyle az önce kısa da olsa güzel bir görüşme yaptık. Bazı anılarını dinledim. 1938 Kuşağı diye bir kitabı var. O kitabı ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım, Türkiye'nin yakın tarihini çok iyi bilen ve irdeleyen bir isim. Yeni kitapları var, o yeni kitaplarla da bizim düşünce dünyamızı zenginleştiriyor. Hala ayakta, hala bütün anılarıyla canlı. Kendisine her zaman, her ortamda saygı duyuyoruz. Keşke yakın tarihimizi onun gözüyle yeniden görebilsek, anlatabilsek ve okuyabilsek. Kendisini ziyaret ettim, lütfetti, kabul etti. Kendisine şükran borçluyum ve teşekkür ediyorum."

"En acı olanı, adaletin yargı eliyle katledilmesi"

Kemal Kılıçdaroğlu, Moda'da bir süre yürüyerek vatandaşlarla selamlaştı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya ilişkin bir soruya şu karşılığı verdi:

"Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor, yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor, ekonomi perişan vaziyette, insanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde. Olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem, Türkiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste, hangi gerekçeyle hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde, davası öne alınıyor, duruşması öne alınıyor, tutuklanıyor ve hapse atılıyor. 'Yurt dışına kaçacak' deniliyor oysa dokunulmazlık kalktıktan sonra 38 kez yurt dışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken, biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geleceğim, bu konularda biraz daha ayrıntılı düşüncelerimi aktarırım."

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun görüşe çıkmama ve savunma yapmama kararını da şöyle değerlendirdi:

"Enis Bey ne yapsın? Adalet yok, adalet arıyor. Düşünebiliyor musunuz, Yargıtay'ın ilgili dairesi cuma günü bir karar alıyor ve herkes tatile çıkıyor. O tatil sizin yüzünüze, gözünüze dursun. Ne tatili kardeşim? Adaleti, yargıyı katlediyorsunuz, dünyaya en kötü örneği gösteriyorsunuz, sonra tatile çıkıyorsunuz. Ne tatili? Hangi duruşma, hangi dava? 'MİT tırları'... Dünyanın bildiği bir şey devlet sırrı olur mu? O davada beraat edenler var. 15-20 yıl hapse mahkum olanlar çıktı, efendim 5 yıllık ceza verilmiş, o da kesinleşmemiş ama Enis Berberoğlu içeride. Milletvekili seçilmiş, gelip yemin etmesi engelleniyor. Parlamentonun yasa değişikliğini hangi gerekçeyle yaptığı biliniyor, komisyon başkanı tarafından açıklanıyor ama Yargıtay'daki hakimler 'Hayır efendim, Meclis'in iradesi bizi bağlamaz.' diyorlar. Meclis'in iradesi sizi bağlamazsa, siz hangi yasayı uyguluyorsunuz? Kendi yasalarınız mı, kendi hukukunuz mu, kendi insan hakları anlayışınız mı var sizin? Neden söz ediyorsunuz siz? En acı olanı, adaletin yargı eliyle katledilmesi. Adalet dağıtması gereken bir kurum, adalet değil, adaletsizlik dağıtıyor. Enis Berberoğlu ne yapsın? Şunu hiç kimse unutmasın, er veya geç, ne yaparlarsa yapsınlar, adalet ve demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek."