Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125
DGS 81 ilde yapıldı
DGS 81 ilde yapıldı
İran'da çatışma: 11 ölü
İran'da çatışma: 11 ölü
Erkek liginin kadın antrenörü
Erkek liginin kadın antrenörü
KPSS yarın yapılacak
KPSS yarın yapılacak
Adli tatil bugün başlıyor
Adli tatil bugün başlıyor
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

"İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde. Olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem, Türkiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım." dedi.

"İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde. Olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem, Türkiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım." dedi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:54
0 Okunma
"İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yazar, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra’yı Kadıköy'deki evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu eşlik etti.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ve Kayra, evden birlikte çıkarak, gazetecilere açıklama yaptı.

Cahit Kayra, "Bizim için çok büyük bir gün. Sayın Kılıçdaroğlu ile böyle bir görüşme benim için çok heyecan verici. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kılıçdaroğlu da Cahit Kayra'nın maliye kökenli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kendisine 'üstat' diyoruz. Yaşayan bir tarih. Kendisiyle az önce kısa da olsa güzel bir görüşme yaptık. Bazı anılarını dinledim. 1938 Kuşağı diye bir kitabı var. O kitabı ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım, Türkiye'nin yakın tarihini çok iyi bilen ve irdeleyen bir isim. Yeni kitapları var, o yeni kitaplarla da bizim düşünce dünyamızı zenginleştiriyor. Hala ayakta, hala bütün anılarıyla canlı. Kendisine her zaman, her ortamda saygı duyuyoruz. Keşke yakın tarihimizi onun gözüyle yeniden görebilsek, anlatabilsek ve okuyabilsek. Kendisini ziyaret ettim, lütfetti, kabul etti. Kendisine şükran borçluyum ve teşekkür ediyorum."

"En acı olanı, adaletin yargı eliyle katledilmesi"

Kemal Kılıçdaroğlu, Moda'da bir süre yürüyerek vatandaşlarla selamlaştı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya ilişkin bir soruya şu karşılığı verdi:

"Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor, yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor, ekonomi perişan vaziyette, insanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde. Olacak şey değil. Gündem farklı bir gündem, Türkiye'nin gündemine kilitlenmemiz lazım. Milletvekili hapiste, hangi gerekçeyle hapiste olduğunu hepimiz görüyoruz. Enis Berberoğlu nasıl tutuklanıyor hepimiz biliyoruz. Eren Erdem aynı şekilde, davası öne alınıyor, duruşması öne alınıyor, tutuklanıyor ve hapse atılıyor. 'Yurt dışına kaçacak' deniliyor oysa dokunulmazlık kalktıktan sonra 38 kez yurt dışına gitti geldi. Niye kaçsın? Bütün bunlar Türkiye'nin gündemindeyken, biz nelerle uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağım, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geleceğim, bu konularda biraz daha ayrıntılı düşüncelerimi aktarırım."

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun görüşe çıkmama ve savunma yapmama kararını da şöyle değerlendirdi:

"Enis Bey ne yapsın? Adalet yok, adalet arıyor. Düşünebiliyor musunuz, Yargıtay'ın ilgili dairesi cuma günü bir karar alıyor ve herkes tatile çıkıyor. O tatil sizin yüzünüze, gözünüze dursun. Ne tatili kardeşim? Adaleti, yargıyı katlediyorsunuz, dünyaya en kötü örneği gösteriyorsunuz, sonra tatile çıkıyorsunuz. Ne tatili? Hangi duruşma, hangi dava? 'MİT tırları'... Dünyanın bildiği bir şey devlet sırrı olur mu? O davada beraat edenler var. 15-20 yıl hapse mahkum olanlar çıktı, efendim 5 yıllık ceza verilmiş, o da kesinleşmemiş ama Enis Berberoğlu içeride. Milletvekili seçilmiş, gelip yemin etmesi engelleniyor. Parlamentonun yasa değişikliğini hangi gerekçeyle yaptığı biliniyor, komisyon başkanı tarafından açıklanıyor ama Yargıtay'daki hakimler 'Hayır efendim, Meclis'in iradesi bizi bağlamaz.' diyorlar. Meclis'in iradesi sizi bağlamazsa, siz hangi yasayı uyguluyorsunuz? Kendi yasalarınız mı, kendi hukukunuz mu, kendi insan hakları anlayışınız mı var sizin? Neden söz ediyorsunuz siz? En acı olanı, adaletin yargı eliyle katledilmesi. Adalet dağıtması gereken bir kurum, adalet değil, adaletsizlik dağıtıyor. Enis Berberoğlu ne yapsın? Şunu hiç kimse unutmasın, er veya geç, ne yaparlarsa yapsınlar, adalet ve demokrasi bu ülkeye gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ne yapacaksak biz olma bilinciyle yapacağız'"
"Ne yapacaksak biz olma bilinciyle yapacağız'"
Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik
Kılıçdaroğlu Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı
Kılıçdaroğlu Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı
'Ortadoğu'da oynanan oyunların iyi anlatılması lazım'
'Ortadoğu'da oynanan oyunların iyi anlatılması lazım'
"Yeni FETÖ delilleriyle ilgili bir adım bekliyoruz"
"Yeni FETÖ delilleriyle ilgili bir adım bekliyoruz"
MHP milletin hayati çıkarlarını esas alacak
MHP milletin hayati çıkarlarını esas alacak
"Genel merkezimiz gereğini yapmaya hazırdır"
"Genel merkezimiz gereğini yapmaya hazırdır"
CHP'de olağanüstü kurultayın ayak sesleri
CHP'de olağanüstü kurultayın ayak sesleri
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ