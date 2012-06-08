İnşallah bu görüşme fırsat olur

TBMM - Çiçek, AA muhabirinin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı.



Meclis Başkanı Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümüne ilişkin yaptığı görüşmeyi ''olumlu'' bulduğunu belirterek, ''İnşallah bu senede bir defa olmaz. Fırsat olur, imkan olur daha sık görüşülürse tansiyon da düşer'' dedi.

Aktaş'ın dosyasını inceliyoruz

Van Bağımsız Milletvekili Kemal Aktaş'ın durumuna ilişkin dosyayı incelediklerini hukuki hata yapmak istemediklerini ifade eden Çiçek, ''Çünkü siyasette bir hata yaptığınızda bunun bedeli ağır oluyor. Anayasa ve ceza hukukçularıyla da görüşerek bu konuyu kısa sürede bir karara bağlayacağız'' diye konuştu.

Tutuklu milletvekilleri

Çiçek, tutuklu milletvekilleri konusunda, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun kendisini suçladığını belirterek, şunları kaydetti:

''Sayın Kılıçdaroğlu beni suçladı hiç durmadan. Hatta, orucu kendi bozdu, kefaretini bana ödettirmeye çalıştı. Böyle de bir kurnazlığı oldu. Bu çok doğru bir şey değil.''