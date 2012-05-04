İnşallah 2. etabı da başarıyla tamamlarız

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında, Meclisin ek binasında toplandı.



Cemil Çiçek, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çiçek, 6,5 aydır halkın, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin görüşlerini aldıkları anımsatarak, ''Doğrudan görüş gönderenler olduğu gibi komisyon üyesi arkadaşlarım da gruplar halinde bunları dinlediler. Yeni anayasanın ilkeleri, çerçevesi ve yazılımı ile ilgili yeni bir safhaya geçmiş olacağız'' açıklamasında bulundu.

Çalışmaları partilerin belirlediği ikişer akademisyen veya bu konuda ilgili kişilerle yapacaklarını ifade eden Çiçek, gerekiyorsa başka tavsiyeler de alabileceklerini söyledi. Çiçek, ''İnşallah bu ikinci etabı da birincisinde olduğu gibi başarıyla tamamlamış oluruz. Tabii bu sürecin en önemli kısmı prosedür diye düşünüyorum. Ortaklaşa, uzlaşarak bir metni ortaya koyduğumuz takdirde, daha sonraki safhaları çok kolaylıkla tamamlamış olacağız. İnşallah hayırlı bir çalışmayı birlikte yaparız.''