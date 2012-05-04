Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İnşallah 2. etabı da başarıyla tamamlarız

TBMM Başkanı Çiçek, yeni anayasa çalışmalarında ikinci etabı da birincisinde olduğu gibi başarıyla tamamlamak istediklerini söyledi.

İnşallah 2. etabı da başarıyla tamamlarız

TBMM Başkanı Çiçek, yeni anayasa çalışmalarında ikinci etabı da birincisinde olduğu gibi başarıyla tamamlamak istediklerini söyledi.

04 Mayıs 2012 Cuma 17:04
318 Okunma
İnşallah 2. etabı da başarıyla tamamlarız

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başkanlığında, Meclisin ek binasında toplandı. 

Cemil Çiçek, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çiçek, 6,5 aydır halkın, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin görüşlerini aldıkları anımsatarak, ''Doğrudan görüş gönderenler olduğu gibi komisyon üyesi arkadaşlarım da gruplar halinde bunları dinlediler. Yeni anayasanın ilkeleri, çerçevesi ve yazılımı ile ilgili yeni bir safhaya geçmiş olacağız'' açıklamasında bulundu. 
Çalışmaları partilerin belirlediği ikişer akademisyen veya bu konuda ilgili kişilerle yapacaklarını ifade eden Çiçek, gerekiyorsa başka tavsiyeler de alabileceklerini söyledi. Çiçek, ''İnşallah bu ikinci etabı da birincisinde olduğu gibi başarıyla tamamlamış oluruz. Tabii bu sürecin en önemli kısmı prosedür diye düşünüyorum. Ortaklaşa, uzlaşarak bir metni ortaya koyduğumuz takdirde, daha sonraki safhaları çok kolaylıkla tamamlamış olacağız. İnşallah hayırlı bir çalışmayı birlikte yaparız.''

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 09:06
Anahtar Kelimeler:
Inşaallah2.EtapBaşarıTamamlamak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ