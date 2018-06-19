Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94511
ALTIN
194.785
DOLAR
4.7502
STERLİN
6.2602
EURO
5.4908
İnce'nin hedefi 107 miting
İnce'nin hedefi 107 miting
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Atletico Madrid'de 3 imza
Atletico Madrid'de 3 imza
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor
Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor

İnce'nin hedefi 107 miting

Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen sürede 60'ı il olmak üzere 100 yerde miting gerçekleştirdi.

İnce'nin hedefi 107 miting

Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen sürede 60'ı il olmak üzere 100 yerde miting gerçekleştirdi.

19 Haziran 2018 Salı 13:34
26 Okunma
İnce'nin hedefi 107 miting

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs'ta CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce'nin mitingileri sürüyor. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, seçim kampanyasını Ulus'taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova'da gerçekleştirdi.

Mitinglerini Edirne, Hakkari, Rize, Denizli, Manisa, Konya, Niğde, Aksaray, Çorum ve Amasya'nın da aralarında bulunduğu illerde sürdüren İnce, kampanyasındaki 45 günlük maratonu tamamladı.

İnce, geçen sürede 60 ile giderken, ilçelerde dahil 100 miting yaptı.

İnce, seçim çalışmaları kapsamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yunanistan'daki Gümülcine ve Bulgaristan'daki Kırcaali şehirlerini de ziyaret etti.

Muharrem İnce, bugün de Hatay ve Antalya'da vatandaşlara hitap edecek.

Hedef 65 il 107 miting

Kampanyanın son gününe kadar seçim çalışmalarına aralıksız devam edecek İnce'nin 65 ilde miting yapması öngörülüyor.

Muharrem İnce perşembe İzmir, cuma Ankara, cumartesi günü ise İstanbul'da vatandaşlara hitap edecek.

İnce'nin toplam 65'i il olmak üzere 107 mitingle kampanyasını tamamlaması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluMuharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ara elaman bulma sorununu çözeceğiz"
"Ara elaman bulma sorununu çözeceğiz"
"Bu millet yanlışta ittifak yapmaz"
"Bu millet yanlışta ittifak yapmaz"
"TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"
"TİKA itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor"
TİKA şu ana kadar 20 bin proje gerçekleştirmiş
TİKA şu ana kadar 20 bin proje gerçekleştirmiş
"İcrayla çocuğu görme hakkına ilişkin yeni tasarı hazırlıyoruz"
"İcrayla çocuğu görme hakkına ilişkin yeni tasarı hazırlıyoruz"
Yıldırım'dan ABD Senatosu'na F-35 tepkisi
Yıldırım'dan ABD Senatosu'na F-35 tepkisi
"Tek yürek olmak zorundayız"
"Tek yürek olmak zorundayız"
CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke
CHP'li Tanrıkulu hakkında fezleke
Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması
Bozdağ'dan 'Münbiç' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ