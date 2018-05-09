İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili, "Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş." dedi.