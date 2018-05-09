İnce, Erdoğan'la görüşeceği saati açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili, "Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş." ifadelerini kullandı.
AA
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili, "Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş." dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebi ile ilgili, "Az önce cevap geldi, Sayın Erdoğan bu akşam beni parti genel merkezinde saat 21.00'de kabul edeceklermiş." ifadelerini kullandı.
AA