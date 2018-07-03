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İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." dedi.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 12:11
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İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceKılıçdaroğluOlağanüstü KurultayCHP
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