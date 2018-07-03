İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." ifadelerini kullandı.
AA
Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." dedi.
Muharrem İnce, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum. 'Hayır' derse, örgüt kendisi çözecektir..." ifadelerini kullandı.
AA