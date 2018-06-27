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İnce: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.

İnce: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:14
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İnce: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMuharrem Ince
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