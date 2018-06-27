İnce: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.