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"İmza verenler düşmanlarımız değil'"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Olağanüstü kurultay için içtüzüğümüze uygun imza toplanmışsa, CHP kurultayını yapar. Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz." dedi.

"İmza verenler düşmanlarımız değil'"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Olağanüstü kurultay için içtüzüğümüze uygun imza toplanmışsa, CHP kurultayını yapar. Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:42
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"İmza verenler düşmanlarımız değil'"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, olağanüstü kurultay için CHP İçtüzüğü'ne uygun imza toplanmışsa kurultayın yapılacağını belirterek, "Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz." dedi.

Özkoç'a, 59 CHP il başkanının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteği soruldu.

CHP'de imza toplayanların da toplamayanların da örgütün tamamını oluşturduğunu vurgulayan Özkoç, "Bizi, birilerinin istediği gibi kimse birbirimize vuruşturamaz. Birbirimizi yok etmeye kimse cesaret edemez, kimsenin de gücü yoktur." dedi.

Muharrem İnce'nin CHP'nin evladı olduğunu belirten Özkoç, imza verenler varsa onların da hak, hukuk, yasa, özgürlük ve demokrasiden yana yüreğini veren, cebindeki 5 kuruşla mücadele eden, kendi örgütlerinin insanları olduğunu söyledi.

Engin Özkoç, "Kendi örgütümüzün insanları, imza verir, vermez. CHP bunu yetkili kurullarında görüşür, ondan sonra kararını alır. CHP, her aşamada demokratik yöntemleri belirlemiş bir partidir. Arkadaşlarımız CHP'ye pazartesi getirip, 'şu kadar imza var' dedikleri zaman kendi içtüzüğümüze uygun imza toplanmışsa, CHP kurultayını yapar. Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz, 'Böyle bir demokrasi mücadelesi içinde görüşümüz buydu ama şimdi hep birlikte tekrar milletimiz için yollara döküleceğiz.' diyeceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPEngin Özkoç
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