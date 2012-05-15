Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

IMF'ye olan borç seneye bitecek

Başbakan Erdoğan, IMF'ye olan borcun, Nisan 2013 tarihine kadar biteceğini bildirdi

IMF'ye olan borç seneye bitecek

Başbakan Erdoğan, IMF'ye olan borcun, Nisan 2013 tarihine kadar biteceğini bildirdi

15 Mayıs 2012 Salı 12:49
347 Okunma
IMF'ye olan borç seneye bitecek
ANKARA -  AK Parti Grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,  IMF'ye olan borcun, Nisan 2013 tarihine kadar biteceğini söyledi.


Mezhepsel çatışma değerlendirmesi yanlış
Başbakan Erdoğan, "Suriye'deki krizi mezhepsel çatışma olarak değerlendirmek yanlıştır. Buradaki mesele insani, vicdani bir meseledir" diye konuştu.
Erdoğan, ''La ilahe illallah diyen, aynı kıbleye dönenlerin, inanan insanların kardeşliğini birbirlerine hatırlatmaları gerekir'' dedi.

Cürümün kadar yer yakarsın
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin yurtdışı seyahatlerini ilişkin eleştirilerine yanıt vererek, ''Ey CHP Genel Başkanı, senin kalibren ne kapasiten ne? Cürümün kadar yer yakarsın, daha fazla değil'' dedi.

Bu sütleri için
Erdoğan, ''Ailelere, öğretmenlere, çocuklara sesleniyorum; Ananınızın ak sütü gibi bu sütleri için. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin'' diye konuştu.

Holiganlar sahaları terör alanına çeviriyor
Başbakan Erdoğan, ''Saha olayları sorununu taraftarlara atıp kimse bu sorumluluktan sıyrılamaz. Bizim içimize sirayet etmiş. Bu holiganlar buraları terör alanına çeviriyor. Şu kulüpte var bu kulüpte var demiyorum. Ne yazık ki büyük çoğunluğunda var'' dedi.
Erdoğan, ''1967'de Pele'yi seyredebilmek için Afrika'daki bir savaşta 48 saat ateşkes uygulanıyor. Savaşları durdurabilecek güçte olan futbolun bir savaş bir çatışma, bir ayrışma aracı olmaması için herkes üzerine düşeni samimiyetle yerine getirmelidir'' şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 15.05.2012 04:56
Anahtar Kelimeler:
Borç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ