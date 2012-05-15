IMF'ye olan borç seneye bitecek

ANKARA - AK Parti Grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF'ye olan borcun, Nisan 2013 tarihine kadar biteceğini söyledi.





Mezhepsel çatışma değerlendirmesi yanlış

Başbakan Erdoğan, "Suriye'deki krizi mezhepsel çatışma olarak değerlendirmek yanlıştır. Buradaki mesele insani, vicdani bir meseledir" diye konuştu.

Erdoğan, ''La ilahe illallah diyen, aynı kıbleye dönenlerin, inanan insanların kardeşliğini birbirlerine hatırlatmaları gerekir'' dedi.



Cürümün kadar yer yakarsın

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin yurtdışı seyahatlerini ilişkin eleştirilerine yanıt vererek, ''Ey CHP Genel Başkanı, senin kalibren ne kapasiten ne? Cürümün kadar yer yakarsın, daha fazla değil'' dedi.

Bu sütleri için

Erdoğan, ''Ailelere, öğretmenlere, çocuklara sesleniyorum; Ananınızın ak sütü gibi bu sütleri için. Hiç tereddüt etmeyin, hiç çekinmeyin'' diye konuştu.

Holiganlar sahaları terör alanına çeviriyor

Başbakan Erdoğan, ''Saha olayları sorununu taraftarlara atıp kimse bu sorumluluktan sıyrılamaz. Bizim içimize sirayet etmiş. Bu holiganlar buraları terör alanına çeviriyor. Şu kulüpte var bu kulüpte var demiyorum. Ne yazık ki büyük çoğunluğunda var'' dedi.

Erdoğan, ''1967'de Pele'yi seyredebilmek için Afrika'daki bir savaşta 48 saat ateşkes uygulanıyor. Savaşları durdurabilecek güçte olan futbolun bir savaş bir çatışma, bir ayrışma aracı olmaması için herkes üzerine düşeni samimiyetle yerine getirmelidir'' şeklinde konuştu.