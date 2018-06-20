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"İmar barışı herkesin derdine derman olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışına ilişkin, "Çıkan kanun herkesin derdine derman olacak. İhtilaflar ve sıkıntılar bitecek." dedi.

"İmar barışı herkesin derdine derman olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışına ilişkin, "Çıkan kanun herkesin derdine derman olacak. İhtilaflar ve sıkıntılar bitecek." dedi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:48
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"İmar barışı herkesin derdine derman olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Beykoz 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği açık hava toplantısında konuşan Özhaseki, imar barışı ve yapı kayıt belgesiyle ilgili detayları vatandaşlara anlattı.

Özhaseki, şehirlerin kurulduğu en eski coğrafya parçasının Anadolu olduğunu aktararak, "Binbir türlü güzelliği var. Bazı dezavantajları da var. Yerin altındaki birtakım hareketlilik, yani depremsellik; üstünde de fitne odakları bir türlü bitmek bilmiyor. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ denilen lanet örgüt, diğer yandan DHKP/C... Yerin üstündeki bu fitneyle biz baş ederiz Allah'ın izniyle, onlara hayatı cehennem ederiz. Mikroba acınmaz. Yerin altındaki hareketlilikle savaşılmaz. Allah birtakım tabiat kurallarını bir denge üzerine kurmuş, onu bilmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu ve vatandaşların yüzde 71'inin bu alanlarda yaşadığı bilgisini veren Özhaseki, şöyle devam etti:

"80 milyon vatandaşın neredeyse 60 milyonu her an deprem olabilecek bölgelerde yaşıyor. Buna uygun hareket edelim. Deprem insanları öldürmüyor, binalar insanları öldürüyor. Mimar Sinan, Süleymaniye'yi yapacağı zaman gelip zemini kontrol eder ve camiyi oraya yapmaya karar verir. Sonra bakar ki zemin çürük, Haliç'e doğru kuyular açtırır. Bir müddet oradaki suları çeker ve demiri kurutur. Üzerine öyle bir temel atar ki gemi iskeleti gibi deprem geldiğinde her bir tarafından eşit şekilde etkilesin ve yıkmasın diye. Kolonlar arasına kurşunlar döktürür, esnemeyi sağlasın diye. Sonra da tarihe geçen o sözü söyler, 'Bu cami kıyamete kadar ayakta kalacaktır.' 500 senedir yaşıyor, inşallah kıyamete kadar yaşar. Bizim alacağımız ders budur."

"Bütün malzemeler yüzde 100 yerli olacak"

Özhaseki, yapı kayıt belgesi uygulaması hakkında da bilgi vererek, "Bu kanunla birlikte kentsel dönüşümün temellerini atalım istedik. Özellikle yapı kayıt belgesiyle ilgili söylemek istiyorum. Türkiye'de şu anda 26,5 milyon civarında bağımsız birim var. Tam imara ve iskana uygun olanların oranı yüzde 25'tir. Geri kalanlar aykırılık oluşturuyor. Kanun da buraya hem para cezası kesiyor hem de yıkacaksın diyor. 80 milyonluk vatandaşın 55-60 milyonu ihtilaflı durumdadır. Devlet niye vatandaşıyla bu kadar kavgalı olsun? Zamanında insanlar gelip evlerini yapmaya başladığında asıl suçlu devlettir ya da belediyelerdir. Çözüm bulmadığı için yardımcı olmadığı için suçludur." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını belirten Özhaseki, 1990'lı yıllarda sürekli gecekondu yapılaşmanın olduğunu, kimsenin kaçak yapı yapmaması için çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

Çıkan kanunun herkesin derdine derman olacağını, ihtilafın ve sıkıntıların biteceğini söyleyen Özhaseki, imar barışı düzenlemesinden elde edilecek geliri açıklayarak, şunları kaydetti:

"Tahmini olarak devletin bütçesine 30-40 milyar lira gibi bir para yapıyor. Ya maliyenin genel bütçesi içerisinde eriyip gidecek ya da başka bir şeye gidecek. Bu parayı da Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın onayıyla kentsel dönüşümde kullanacağız. Kentsel dönüşüm başladığında, belediyeler para isteyecek. Biz de onlara bunu yüzde 0 faizle vereceğiz. Siz dönüştürmek isterseniz size vereceğiz. Çıkan herkese kira parasını vereceğiz. Belediyelere de şartımız var. Bizden bu parayı kullanmak isterlerse, bütün malzemeler yüzde 100 yerli olacak. O şartla parayı vereceğiz."

Yapı kayıt belgesi kapsamına girmeyen alanlar hakkında da bilgi veren Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kanundan istifade edemeyecek olanlar da var. Sultanahmet, Süleymaniye çevresinde Tarihi Yarımada'nın bulunduğu yerlerdir. Öngörünüm de var ama herkesin anladığı şey şu; karşımızda gördüğümüz evler olarak anlıyorlar. Fakat içeride normal yaşamını sürdüren vatandaşlar da bu kanundan yararlanamıyor gibi bir algı var. Sahil şeridinde milyonlarca dolara alınan satılan yerler hariç, diğer yerler bundan istifade etsin dediğimizde biraz muhalefetten tepki geldi. Biz Mecliste onlardan söz istedik. Ticarete konu olan yerler hariç, arka tarafta yaşamını sürdüren kardeşlerimizin evleri de aftan yararlansın dedik. Mecliste bütün partilerimiz söz verdi. Şimdi burada arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Meclis açılır açılmaz, yapı kayıt belgesinin devamı olarak Beykoz'da belediyemizin hazırladığı kroki üzerinde mahallelerimizdeki bütün vatandaşlarımız bundan yararlanacak.

AA

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Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖzhasekiMehmet Özhaseki
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