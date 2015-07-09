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'İlk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilmez'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmelerine ilişkin, ilk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi.

'İlk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilmez'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmelerine ilişkin, ilk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilemeyeceğini söyledi.

09 Temmuz 2015 Perşembe 23:12
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'İlk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilmez'
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koalisyon görüşmelerine ilişkin "İlk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilmez. Belki ikinci tur görüşmelerde daha sağlıklı sonuçlara varılabilir" dedi. 

Kılıçdaroğlu, Gençlerbirliği Sosyal Tesisleri'nde ilahiyatçı profesörlerle bir araya geldiği iftar programı sonrası, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na hükumeti kurma görevini verdiğinin hatırlatılarak, bir randevu talebinin gelip gelmediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Şu ana kadar ulaşan resmi bir talep yok. Geldiği zaman kendisini ağırlayacağız" dedi. 

Davutoğlu'nun "Bayrama kadar ilk turu tamamlayabiliriz" dediğinin hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Önce Sayın Başbakan neler söyleyecek, hangi tekliflerle geliyor onu öğrenmemiz gerekiyor, bizim karşı bir düşünce ifade etmemiz için, onu bekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP'nin 14 ilkesinin hatırlatılarak, "Bu 14 maddede herhangi bir pazarlık konusu olabilir mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır. 14 ilkemiz bir anlamda evrensel ilkeler onlar. Hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının nesine itiraz edilecek? Yolsuzluklarla mücadele edeceğiz, buna itiraz edilir mi? Ama bunların gereğinin yapılması lazım. Eğer bu konuda bize güvence verirlerse elbette çok daha güzel bir sonuç çıkar ortaya" diye konuştu.

İlk tur görüşmelerde bir sonuç çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Hayır. İlk tur görüşmelerden bir sonuç elde edilmez. Belki ikinci tur görüşmelerde daha sağlıklı sonuçlara varılabilir" değerlendirmesini yaptı.      

İlahiyatçı profesörlerle iftar

Gençlerbirliği Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ve CHP'nin geleneksel hale getirdiği ilahiyatçı profesörlerle iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, dinin temelinde de bilimin temelinde de ahlakın yattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün dinlerin ortak temeli ahlak. İster ilahiyat, ister matematik eğitimi almış olsun her alanın kendi etik değerleri vardır. Türkiye'nin en temel sorunu, ahlaki değerlerdeki yozlaşmadır. Bunun dışında Türkiye'nin temel bir sorunu yoktur. Bu temel sorunu çözdüğümüz andan itibaren bilimde de siyasette de hayatın her alanında da göreceksiniz ki Türkiye farklı bir Türkiye olacaktır. Peki, ahlaki değerlerimizdeki yozlaşmayı nasıl gideririz? Burada ana görev aydınlarındır."

Bahsettiği yozlaşmadan siyasetin de önemli ölçüde etkilendiğini savunan Kılıçdaroğlu, halkın siyasetçiye de güven duymamaya başladığını vurguladı. 

"Kendi ayağımıza kurşun sıkar konuma gelmiş durumdayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunu aşmak zorundayız, ahlaki değerlerimizi yüceltmek zorundayız. O değerleri önemsemek zorundayız" ifadesini kullandı. 

Bilginin paylaşıldığı zaman önemli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu nedenle bu tür programlardan önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu yemeklere en çok ihtiyacı olanlar, emin olun siyasetçiler. Keşke bizler bir araya gelebilsek. Bakın bütün siyasi partiler bir araya gelebilseler, bu ülkenin aydınlarını dinleseler ve samimi olarak görüşlerimizi ifade edebilsek emin olun bundan siyasetçiler, Türkiye karlı çıkacaktır ama biz bir çatışma kültürünü içselleştirmiş durumdayız, bundan artık kurtulmamız gerekiyor. Yeni şeyler söylememiz gerekiyor, dünyaya yeni gözlüklerle bakmamız gerekiyor" diye konuştu. 

İnsanlık tarihinden ders alınması gerektiğinin de altını çizen Kılıçdaroğlu, bunun yapılması durumunda hata yapma lüksünün de ortadan kalkacağını öne sürdü. 

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından katılımcılarla bir süre basına kapalı görüştü.

İftara, eski Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sucu, Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Ali Sarıkoyuncu  ve Cemal Tosun gibi ilahiyatçılarla, bazı gazetelerin Ankara temsilcileri ve bazı sendikaların yöneticileri de katıldı. 

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 09:06
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğluönce VatanIlk Tur
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