İlişkilendirme yakışıksız

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürtaj konusunda siyasi görüşünü, ideolojik temelli bakış açısını ortaya koyduğunu belirterek, ''Saygı duymak lazım ancak kürtaj gibi bir konunun Uludere ile ilişkilendirilmesi çok yakışıksızdır'' dedi.



Bir başka gazetecinin, ''Başbakan tarafından gündeme getirildi. Kürtaj ve sezaryene sizin bakış açısınız nedir?'' sorusu üzerine Bahçeli, ''Kürtaj konusu siyasi görüş ve ideolojiler açısından her zaman farklılıklar arz etmiş ve tartışılmıştır'' dedi.

''Sayın Başbakan kürtaj konusuyla ilgili bir siyasi görüşünü, ideolojik temelli bakış açısını ortaya koyuyor'' ifadesini kullanan Bahçeli, ''Saygı duymak lazım ancak kürtaj gibi bir konunun Uludere ile ilişkilendirilmesi çok yakışıksızdır. Bu konuda Uludere'yi saptırmak, konuyu bir başka yöne çekmek ve bu konuda kadınlarımızı incitmek doğru bir davranış olmamıştır'' diye konuştu.