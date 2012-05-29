Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İlişkilendirme yakışıksız

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

İlişkilendirme yakışıksız

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı

29 Mayıs 2012 Salı 13:02
498 Okunma
İlişkilendirme yakışıksız
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürtaj konusunda siyasi görüşünü, ideolojik temelli bakış açısını ortaya koyduğunu belirterek, ''Saygı duymak lazım ancak kürtaj gibi bir konunun Uludere ile ilişkilendirilmesi çok yakışıksızdır'' dedi.

Bir başka gazetecinin, ''Başbakan tarafından gündeme getirildi. Kürtaj ve sezaryene sizin bakış açısınız nedir?'' sorusu üzerine Bahçeli, ''Kürtaj konusu siyasi görüş ve ideolojiler açısından her zaman farklılıklar arz etmiş ve tartışılmıştır'' dedi. 
''Sayın Başbakan kürtaj konusuyla ilgili bir siyasi görüşünü, ideolojik temelli bakış açısını ortaya koyuyor'' ifadesini kullanan Bahçeli, ''Saygı duymak lazım ancak kürtaj gibi bir konunun Uludere ile ilişkilendirilmesi çok yakışıksızdır. Bu konuda Uludere'yi saptırmak, konuyu bir başka yöne çekmek ve bu konuda kadınlarımızı incitmek doğru bir davranış olmamıştır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 05:02
Anahtar Kelimeler:
Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ