İki yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 17 Nisan'da toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 689 ve 690 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

689 Sayılı KHK

3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkarıldı

689 Sayılı KHK ile ile toplam 3 bin 974 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 236 kişi görevine iade edildi.

Kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı.

Buna göre, TBMM'den 3, Danıştaydan 3, Yargıtaydan 19, Yüksek Seçim Kurulundan 6, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 6, Başbakanlıktan 3, Diyanet İşleri Başkanlığından 201, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan 2, Sermaye Piyasası Kurulundan 23, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından birer personel için ihraç kararı verildi.

Adalet Bakanlığından bin 127, Türkiye Adalet Akademisinden bir, Avrupa Birliği Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan iki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 15, İller Bankasından iki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 13, Dışişleri Bakanlığından 19, Ekonomi Bakanlığından 20, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 89 kişi çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığından 36, Akaryakıt İkmal ve NATO Tesisleri İşletme Başkanlığından bir, Genelkurmay Başkanlığından 8, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 447, Jandarma Genel Komutanlığından 56, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 120 kişinin görevine son verildi.

Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 18, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bağlı kurumlardan 66, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 68, Rekabet Kurumundan 16, İçişleri Bakanlığından 8, Kalkınma Bakanlığından 13, Kültür ve Turizm Bakanlığından 4, Kamu İhale Kurumundan 6, Milli Eğitim Bakanlığından 29, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 5, Savunma Sanayii Müsteşarlığından 2, Sağlık Bakanlığından 216, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından 98, üniversitelerden ise 484 akademik, 98 idari personelin ihracı gerçekleştirildi.

KHK hükümleri kapsamında, bu kişilere herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan bu kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetleri alınacak, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecekler. Ayrıca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları da iptal edilerek, oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecekler.

İhraç edilenler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunularak, bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

236 kişi görevine iade edildi

Söz konusu KHK'da, göreve iade edilen kişilerin listesine de yer verildi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığından 34, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 15, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 4, İller Bankasından bir, Ekonomi Bakanlığından 3, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 42, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 34, Milli Eğitim Bakanlığından 11, Orman ve Su İşleri Bakanlığından 23, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 51, üniversitelerden ise 18 kişi memuriyetlerine iade edildi.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar "çekilmiş" sayılacak. Bu kapsamda, göreve başlayanlara da kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları güne kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.

59 burslu öğrencinin ilişiği kesildi

Yayımlanan KHK'da, yurt dışında burslu öğrenim gören ve öğrencilikle ilişiği kesilen kişilerin listesine yer verildi.

Buna göre, Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve 59 kişinin öğrencilikle ilişikleri kesildi.

Söz konusu kişilerin, bu kapsamda gördükleri eğitimlere ilişkin denklik işlemleri yapılmayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

Kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbir kararları

689 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan gazete, dergi, vakıflar, dernekler ve özel sağlık kuruluşları kapatıldı.

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak ilgisine göre Hazineye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek.

Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devire ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Değişiklik hükümleri

KHK ile 15 Ağustos 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesinin birinci fıkrasına "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY)" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya diğer terör örgütlerine" ibaresi eklendi.

18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı. Bu kapsamda 1 yerel gazete ve 1 dergi de kapatıldı.

Daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Emek Camii Hizmet ve Yaşatma Derneği, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, Nasreddin Hoca Eğitim Kültür ve Araştırma ve Tanıtım Derneği, Gönüllü Eğitimciler Dernekler Federasyonu, Tarsus Psikoloji Derneği'nin yeniden açılmasına izin verildi.

Milli savunmaya ilişkin düzenlemeler

690 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun hükmünde kararnameyle milli savunmaya yönelik de birtakım düzenlemeler yapıldı.

TSK Disiplin Kanunu'nda yapılan eklemeyle silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklere "Terör örgütüyle ilişkisi olmak" sebebi de eklendi. Buna göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olanların, bu örgütlere yardım edenlerin, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan veya kullandıranlarla, bu örgütlerin propagandasını yapanların Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek.

TSK Personel Kanunu'ndaki değişikle de pilot olmaya yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, herhangi bir nedenle TSK'dan ayrılan veya ilişiği kesilenlerle ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 31 Aralık 2017'ye kadar yeniden subay nasbedilerek TSK'da pilot olarak görevlendirilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda ise ikramiyelerle ilgili bölümde düzenlemeye gidildi. Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri ile yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline de belirlenen usul ve esaslara göre ikramiye ödenecek.

Rektörler, "yurtdışına çıkış iznini" YÖK Başkanından alacak

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rektörler yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanından alacak.

Buna göre, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nda yapılan değişiklikle rektörler, yıllık izninin yanı sıra, yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alacak.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların eğitimlerine ilişkin olarak almış oldukları diploma ve derecelerin denklik işlemleri yapılmayacak ve bu hususta başlamış olan işlemler tamamlanmayacak.