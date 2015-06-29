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İhsanoğlu'ndan destek turu

MHP'nin TBMM Başkan Adayı İhsanoğlu, Başbakan Davutoğlu'nu ziyaret etti, "Davutoğlu ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini" söyledi

İhsanoğlu'ndan destek turu

MHP'nin TBMM Başkan Adayı İhsanoğlu, Başbakan Davutoğlu'nu ziyaret etti, "Davutoğlu ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini" söyledi

29 Haziran 2015 Pazartesi 13:45
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İhsanoğlu'ndan destek turu

ANKARA - MHP'nin TBMM Başkan Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, "Başbakan Ahmet Davutoğlu ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini" söyledi.

Davutoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde, MHP’nin TBMM Başkan adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nu kabul etti.

Yaklaşık 20 dakika süren kabulün ardından, İhsanoğlu, genel merkez binası önünde, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 "Gayet, samimi ve verimli bir görüşme oldu" diyen İhsanoğlu, 7 Haziran seçimin, siyasi irade bakımından halkın, milletin, siyasi iradesinin şekillendiği bir tablo ortaya koyduğunu belirtti. İhsanoğlu, "Bu tablo, uzlaşma mesajını en başta taşıyan bir tablodur. Uzlaşma milletimizin arzusudur ve uzlaşmanın yapılacağı en önemli makam ve yer, TBMM'dir" ifedesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, hep uzlaşma temeli üzerinde kampanya inşa ettiğini, halkın değişik kesimlerini kapsayacak bir anlayış içerisinde davrandığını vurgulayan İhsanoğlu, "Bu sefer de bu gayretle, bu inançla, bu anlayış içerisinde Meclis Başkanlığına aday gösterildim, adayım, arkadaşlarımızın teşvikiyle aday olmak istedim" dedi.

İhsanoğlu, TBMM'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Birincisi toplumdaki itibarı tahkim edilmeli, yani güçlendirilmeli. Çünkü bu devleti kuran bu meclistir. Bu cumhuriyeti kuran meclistir ve bu meclisin dünya parlamentolarından farklı yeri vardır. Bugün artık biz demokrasimizin yeni bir safhasını açarken TBMM'yi yeniden toplumdaki, devletteki yerini tayin etmemiz lazım. O bakımdan toplumdaki yerinin tahkim edilmesi, güçlendirilmesi ve itibarının güçlendirilmesi lazım" diye konuştu.

Meclisin yürütmeye tabi bir kurum değil, yürütmenin Meclisin denetimi altında olması gerektiğini bildiren İhsanoğlu, ayrıca Meclisin kendi çalışmalarının gözden geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

İhsanoğlu, şunları kaydetti:

"Meclis yeni yapısıyla, milli iradenin bu şekilde tecelli etmesiyle, daha farklı şekilde çalışacak. Biz bunun iddiasındayız. Bunun arzusundayız. Takdir tabii milletvekillerimizin, 550 milletvekilinindir. Bütün meclis mensuplarının, salı, çarşamba günü vicdana uygun şekilde karar vereceğinden eminim."

AA

Son Güncelleme: 29.06.2015 12:38
Anahtar Kelimeler:
İhsanoğluönce Vatan
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