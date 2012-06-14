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İflah olmazlar

Bakan Eroğlu, "Gerek ihmal, gerek kasıtla yangın çıkartan insanlar için cezalar çok ağır. Yakalandıkları zaman iflah olmaları mümkün değil" dedi

İflah olmazlar

Bakan Eroğlu, "Gerek ihmal, gerek kasıtla yangın çıkartan insanlar için cezalar çok ağır. Yakalandıkları zaman iflah olmaları mümkün değil" dedi

14 Haziran 2012 Perşembe 14:42
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İflah olmazlar
ANKARA  - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kasıtla orman yangını çıkartanların insanlıktan nasibini almamış kişiler olduğunu belirterek, ''Bu şekilde gerek ihmal, gerek kasıtla yangın çıkartan insanlar için cezalar çok ağır. Yakalandıkları zaman iflah olmaları mümkün değil'' dedi.

Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü kampüsü içinde yer alan Yangın Harekat Merkezi'nde düzenlenen 2012 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.
Bakan Eroğlu yaptığı konuşmada, geçen sene orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı olduklarını belirterek, bu yılı da sorunsuz bir şekilde atlatmayı ümit ettiklerini söyledi. Yangınla mücadelede üç temel stratejilerinin olduğuna dikkati çeken Eroğlu, bunların, yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale ile yanan alanların hızla ağaçlandırılması olarak sıraladı.
Türkiye'de, bu yıl 13 Haziran tarihi itibarıyla çıkan 359 orman yangınında, bin 292 hektar alanın yandığını kaydeden Eroğlu, yangınların yüzde 12'sinin yıldırım, yüzde 56 oranında ihmal, dikkatsizlik ve kaza, yüzde 20'sinin ise bilinmeyen nedenlerle çıktığını belirtti.
Yangınların yüzde 11'inin de kasıt sonucu çıktığına dikkati çeken Eroğlu, ''Bunlar tabii insanlıktan nasibini almamış kişiler. Bu şekilde gerek ihmal, gerek kasıtla yangın çıkartan insanlar için cezalar çok ağır. Yakalandıkları zaman iflah olmaları mümkün değil'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:43
Anahtar Kelimeler:
Veysel Eroğlu
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