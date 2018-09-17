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İdlib’de silahsız bölge kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak basın toplantısı düzenledi. 

İdlib’de silahsız bölge kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak basın toplantısı düzenledi. 

17 Eylül 2018 Pazartesi 19:33
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İdlib’de silahsız bölge kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak basın toplantısı düzenledi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İdlib'de silahsız bölge kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Muhalifler ve rejim kontrolündeki alanlar arasında silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasını kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "15 Ekim'de silahsızlanma bölgesinde 15-20 km'ye kadar temas hattı üzerinde bir bölge kurmaya karar verdik." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanVladimir PutinRecep Tayyip Erdoğan
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