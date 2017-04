KAHRAMANMARAŞ

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Erenler Kültür Derneği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, şu anda bütün dünyadaki yaşanan sıkıntılarda, insanlar arasındaki renk farklılığı, ırk farklılığı, mezhep farklılığı, inanç farklılığının körüklenerek birilerinin oradan kendine bir saha açtığını dile getirdi.

Afrika ülkelerine olan ziyaretini anlatan Kaynak, Somali'de açlık olduğunu, adına İslamcı denilen bir terör örgütü Eş-Şebab'ın oradaki insanların, aynı ırka mensup, hepsi Müslüman olmasına rağmen, oradaki kabileleri birbirine düşürerek, buraya yerleştiğini ifade etti.

Kaynak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün bütün dünya bir acı hadiseye şahit oldu. Suriye'nin devlet başkanı, Suriye'nin zalim diktatörü İdlib'de, insanların üzerine yasaklanmış kimyasal klor gazı bombası attırdı. Benim telefonumda görüntüler var. Sabah ben tamamını izlemeye yüreğim dayanamamıştı, sabah hanım ısrarla izlemek istediğini söyledi ve sonunu ağlayarak tamamladı. Şimdi Esad'ın bu yaptığıyla, Esad Nusayri bir insan. Irak'ta Saddam o da Sünni'ydi, Halepçe'de aynısını yapmıştı. Ne farkı var? Sünni Saddam yaptı diye hoş göreceğiz, Nusayri Esad yaptı diye hor mu göreceğiz. Ya da tersini mi yapacağız. İkisi de çoluk çocuğun üzerine, masum insanların üzerine, kimyasal silahlarla katliam yaptı. İdlib'de yaşananla Halepçe'de yaşananların ne farkı var. İdlib'de o bombanın vurduğu Arap, Halepçe'de vurdukları Kürt. Ne farkı var? İkisi de insan. Her ikisinde de can verenler, asker falan değil. Her ikisinde de can verenler masumlar, çocuklar ve kadınlar."

Felaket geldiği zaman insanları Alevi ve Sünni diye, Türk, Kürt diye de ayırmayacağını vurgulayan Kaynak, "Felaket geldiği zaman işte dün İdlib'de olduğu gibi daha evvel Halepçe'de olan gibi, dünyanın her yerinde olan gibi insanları birbirimizden ayırmıyor. Ama Allah'ın rahmeti de insanları birbirinden ayırmıyor. Sabah güneş sadece Müslüman'a değil, sadece gayrimüslime değil, bütün kainata, sadece insana da değil, bütün hayvanata ışık veriyor." dedi.

"Demokrasiden ve hukuk devletinden uzaklaşıldığında o devletin zulmünün kime uğrayacağını bilemezsiniz" diyen Kaynak, demokrasiden ve hukuk devletinden uzaklaşıldığında bunun darbesini herkesin aynı anda göreceğini kaydetti.