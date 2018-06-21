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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye eski Türkiye değil

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün terör tehdidini sınırlarımızın dışında karşılamaya çalışıyoruz. Artık şunu söyleyeyim, Kandil'lerini söndüreceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye eski Türkiye değil." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye eski Türkiye değil

İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün terör tehdidini sınırlarımızın dışında karşılamaya çalışıyoruz. Artık şunu söyleyeyim, Kandil'lerini söndüreceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye eski Türkiye değil." dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 14:50
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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye eski Türkiye değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası'nın Esenler'deki Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlediği programa katıldı.

Burada konuşan Soylu, fırıncılık mesleğinin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, her mesleğin kendine ait zorluklarının ve sıkıntılarının bulunduğunu söyledi.

Soylu, 24 Haziran seçimleri için heyecan duyduğunu kaydederek, "Terörün, anarşinin bizi terbiye etmemesi için faizin, siyasi krizin, ekonomik krizin bizi terbiye etmemesi için Türkiye'nin adım atması lazım geldiğini düşündüğü için bu sistemi getirdi. Artık vesayetin bittiği, oligarşik bürokrasinin sona erdiği bir Türkiye olacak. 10 yıllık işi 3,5 yılda bitirebileceğimiz bir Türkiye'ye adım atıyoruz, Pazartesi günü. Bilmelisiniz ki faiz tekeli bittiğinde Türkiye yatırım cenneti olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra yepyeni bir sisteme geçtiğini dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birilerinin istismar edebileceği bir sistem değil. Hükümetle meclis arasında kavgadan çıkan çatışmada maalesef Türkiye'nin duraksatacağı, geri iteceği bir sistem değil. Tayyip Erdoğan bir devrimcidir. Büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir. Bize terörle mücadelemizde sınırlarımızın dışına çıktığımızda hangi hakaretleri, tehditleri yaptıklarını biliyoruz. Bugün Amerika karşı çıktı, 'Afrin'e giremezsiniz' dedi. Biz bu zihniyet devrimini yaşadığımız için, bizim için tehdit oluşturan Afrin'e girdik sildik, süpürdük oraları. Bugün terör tehdidini sınırlarımızın dışında karşılamaya çalışıyoruz. Artık şunu söyleyeyim, Kandil'lerini söndüreceğiz. Hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye eski Türkiye değil ve Haziran'ın 25'inden sonra Türkiye büyük adımlarla beraber yarına umutla birlikte bakacak. Bu milletimizin oyuyla ve hür iradesiyle gerçekleşecek."

Terör örgütleriyle mücadeleye değinen Soylu, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP/C ile yapılan mücadelelerin yarım bırakılmaması için destek istedi.

Bakan Soylu, AK Parti hükümetlerinin yaptığı büyük projeleri anlatarak, 3. havalimanı, dev şehir hastaneleri, tüp geçidin yarım bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Soylu, yapılan operasyonlar ve hizmetler sonrası doğu ve güneydoğuya huzur ve güven geldiğini kaydederek, Türkiye'nin bu süreçte büyük bedeller ödediğini aktardı.

Fırıncıların dertlerini bildiğini söyleyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sıkıntılarınızı biliyorum. Bir ruhsatın bir babadan bir oğula veya bir yakına veya bir başkasına devredilememesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Şimdi talimat verdim yarın sabah bir ekiple beraber bir araya gelip biz bu işi hemen çözeceğiz. Burada yapılabilecek en büyük kolaylık yapılacak. Buradan çıkarken 2 meselemiz artık kalmadı diye düşünün, ruhsatların devir meselesi, bir de bundan sonra geçmişten itibaren o meselenin içerisinde bulunan kurumların ruhsatsız bir şekilde ve denetlenemeyecek bir şekilde çalışmasının probleminin kalmadığını düşünün."

AA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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