İçişleri Bakanı Soylu, Somali İç Güvenlik Bakanını kabul etti

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindekileri kabul etti.

Bakan Soylu, mevkidaşı Islow'u Bakanlık girişinde karşıladı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede ve Somali'de kurulması planlanan Polis Özel Harekat teşkilatı için eğitim alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, iki ülkenin terörle mücadelede birlikte hareket etmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.