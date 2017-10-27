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İçişleri Bakanı Soylu, Somali İç Güvenlik Bakanını kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Islow ve beraberindekileri kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Somali İç Güvenlik Bakanını kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Somali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Islow ve beraberindekileri kabul etti.

27 Ekim 2017 Cuma 11:43
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İçişleri Bakanı Soylu, Somali İç Güvenlik Bakanını kabul etti

ANKARA

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluSomali Federal Cumhuriyeti İç Güvenlik Bakanı Muhammed Abukar Islow ve beraberindekileri kabul etti.

Bakan Soylu, mevkidaşı Islow'u Bakanlık girişinde karşıladı. Şeref defterinin imzalanmasının ardından makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelede ve Somali'de kurulması planlanan Polis Özel Harekat teşkilatı için eğitim alanında iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, iki ülkenin terörle mücadelede birlikte hareket etmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı SoyluSomali İç Güvenlik BakanıTürkiye-Somali
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