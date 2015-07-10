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'İçinde bulunulan topluluğa ihanet alçaklıktır'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan 'içinde bulunduğu topluluğa ihanet etmek, muhbirlik ve münafıklık yapmak alçaklıktır, kahpeliktir' dedi.

'İçinde bulunulan topluluğa ihanet alçaklıktır'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan 'içinde bulunduğu topluluğa ihanet etmek, muhbirlik ve münafıklık yapmak alçaklıktır, kahpeliktir' dedi.

10 Temmuz 2015 Cuma 15:48
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'İçinde bulunulan topluluğa ihanet alçaklıktır'
ANKARA - Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Devlet adamı olmakla devletin adamı ve ajanı olmanın farklılığına dikkati çeken Akdoğan, "Devlet adamı olarak ülkeye ve millete hizmet etmek büyük bir şereftir. Ama içinde bulunduğu topluluğa ihanet etmek, muhbirlik ve münafıklık yapmak alçaklıktır, kahpeliktir" değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Akdoğan, "bunu bir ajan müessesesi ve başka ülkeler için kendi ülkesine karşı yapan Paralel Yapı'nın iftiralarının daha büyük alçaklık olduğunu" vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi ordusuna, istihbaratına, hükumetine savaş açan ajan şebekesi oyunu bozulunca ruhunu şeytana satmış tipleri harekete geçirmiş. Üç kuruş için fikrin namusunu satan karaktersiz ve müptezel tiplerin bu ajan şebekesinin tetikçisi olması hiç şaşırtıcı değil. İslami cemaatlere zarar verenleri ve darbecilere selam duranları milletimiz biliyor. Bu habis yapılar İslam'a da İslamcılığa da zarar veremez."

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 10:32
Anahtar Kelimeler:
önce VatanYalçın AkdoğanIhanetTopluluk
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