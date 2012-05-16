Hükümet talepleri karşılamalı

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memur sendikalarıyla Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın ''ekonomide başarı'' ve ''zenginleşme'' ifadelerinin temelsiz, asılsız ve ham hayalden ibaret olduğunu öne sürerek, son gelişmelerin bunu gösterdiğini savundu.

Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

''AKP Hükümeti'nin Türkiye ekonomisindeki istikrar ve kalkınma sözleri, çalışanlara ve alın teriyle geçimini sağlayan milyonlara gelince boyası dökülmüş ve yetersizlikler ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda memur ve emeklilere yönelik 2012 yılı için önerilen yüzde 3+3 zam teklifiyle, 2013 yılı için gündeme getirilen yüzde 2+3 zam düşüncesi her şeye rağmen insafsızlık ve izansızlık örneği olmuştur.''

Memurların bu yılın ilk yarısındaki zamlı maaşlarını henüz alamadığını belirten Bahçeli, memurların ''dayanacak gücü, katlanacak mecali kalmadığını'' savundu.

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

''Hükümet şayet ekonomik büyümeden, ilerlemeden ve dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olmaktan samimiyetle bahsediyorsa toplu görüşme masalarında hak sahiplerinin taleplerini karşılamalı ve doğal olarak maaşıyla geçinen milyonları rahatlatmalıdır.

Yeri gelince 'Alan değil veren el olduk' diyerek mangalda kül bırakmayan Başbakan Erdoğan, tahammül sınırını çoktan aşan hayat pahalılığı karşısında memurların ve emeklilerin feryatlarını işitmek durumundadır.''