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Hükümet Suriye konusunda aceleci

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Hükümetin, BM'nin tetkiki bitmeden erken hüküm vermesini, uluslararası müdahale talep etmesini temkinsiz, aceleci bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Hükümet Suriye konusunda aceleci

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Hükümetin, BM'nin tetkiki bitmeden erken hüküm vermesini, uluslararası müdahale talep etmesini temkinsiz, aceleci bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

22 Ağustos 2013 Perşembe 16:10
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Hükümet Suriye konusunda aceleci
TBMM 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Hükümetin, BM'nin tetkiki bitmeden erken hüküm vermesini, uluslararası müdahale talep etmesini temkinsiz, aceleci bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşananların vahim ve kabul edilemez, yakın tarihin en büyük insanlık suçu olduğunu ifade etti. Ancak hükümetin ardarda peşin hükümlerde bulunduğunu, derhal bir müdahale talep ettiğini belirten Altay, "Bizde buna 'Etten önce çömleğe atlama' derler" dedi. 

Suriye'deki vahşetin kim tarafından yapıldığına yönelik henüz BM nezdinde oluşmuş bir kanaat ve yargı bulunmadığını kaydeden Altay, şöyle devam etti: 

"Nitekim BM, bize gelen bilgilere göre, Suriye'ye inceleme ve tetkik amaçlı bir heyet gönderiyor. Bu tetkikin neticesini mutlaka beklemek lazım. Şimdilik tarafların birbirlerini suçlamasıyla yürüyen süreçte, onları bir tarafa bırakarak bu katliamın bir an önce, nereden gelirse gelsin durdurulmasına yönelik çağrıları özellikle hükümetten bekliyoruz. 

Kaldı ki 30 Mayıs 2013'te Adana'da sarin gazı ele geçirildiğine dair çeşitli iddialar ve haberler gündeme geldi. Vali, kendince bunu yalanladı ama bu konuda hem kamuoyu hem biz kuşku ve teredüt içindeyiz. Adana'da bulunan gazın El-Nusra ya da başka bir uluslararası İslami terör örgütünün eline geçti mi ya da onlara verildi mi bunu bilmiyoruz. Eğer daha önce 'bu gaz sadece Saddam Hüseyin'in elinde var' denilirken bugün Adana'da bu gaz çıkıyorsa ve uluslararası ailenin en büyük şemsiyesi olan BM henüz kesin bir hüküm vermemişse hükümetin değişik üyelerinin bu konuda ardarda peşin hüküm vermelerini garipsiyorum'"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altay, "Suriye'deki katliamın başka bir güç tarafından yapıldığını mı düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: 

"Sarin gazının, oradaki diğer Özgür Suriye Ordusu buna dahil, her türlü terör örgütünün eline geçirilmiş olabileceğini ön görmek lazım. Hüküm vermiyorum. Bunun kim tarafından kullanıldığını henüz bilmiyoruz. Dünya da BM de bunu bilmiyor. Onun için hükümetin, BM'nin tetkiki bitmeden erken hüküm vermesini, uluslararası müdahale talep etmesini temkinsiz, aceleci bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz."

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 16:11
Anahtar Kelimeler:
SuriyeEngil Altay
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