Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88434
ALTIN
149.096
DOLAR
3.6993
STERLIN
4.6139
EURO
3.9460
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
69 yaşında hafızlık eğitimi
69 yaşında hafızlık eğitimi
'Üslup uyarısı'
'Üslup uyarısı'
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

"Hükümet reform konusunda ısrarlı"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Anayasa değişikliğinin 3 yapısal soruna el attığına işaret ederek, hükümetin reform konusunda ısrarlı olduğunu söyledi.

"Hükümet reform konusunda ısrarlı"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Anayasa değişikliğinin 3 yapısal soruna el attığına işaret ederek, hükümetin reform konusunda ısrarlı olduğunu söyledi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:33
12 Okunma
"Hükümet reform konusunda ısrarlı"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin yavaş yavaş toparlandığını ancak bu toparlanmanın hızının hala son derece yavaş olduğunu ifade ederek, IMF'nin tahminlerini biraz daha aşağı çekmemesi halinde bunun iyi bir haber olduğu ve toparlamanın yolunda gittiği anlamına geldiğini söyledi.

Anayasa referandumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Anayasa değişikliğinin Türkiye dışında, sanki Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığı, daha otoriter bir hükümete doğru gittiği intibası uyandırdığını ancak bunun gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Anayasa değişikliğinin 3 yapısal soruna el attığına işaret eden Şimşek, Türkiye ekonomisinin şoklara karşın yine de ayakta kaldığını ancak bunun yeterli olmadığını, bu nedenle hükümetin reform konusunda ısrarlı olduğunu söyledi.

"Türkiye Batı ile kopmak istemiyor"

Türkiye'yi anlamak için Türkiye'nin nelerden geçtiğini de anlamak gerektiğini dile getiren Şimşek, sadece manşetlere bakarak bu konunun anlaşılamayacağını, birazcık altını kazımak gerektiğini söyledi.

Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Batı ile kopacak filan değil, tam tersini istiyor. Batı ve dünyanın geri kalanı ile bağlarını güçlendirmek istiyor. Biz koruyucu eylemler içinde değiliz ve hiçbir zaman olmayacağız. Serbest ticarete ve evrensel değerlere inanıyoruz. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun için son derece katı önlemler aldık. Çünkü Türkiye'de hala bazı tehditler var. Bugün Türkiye normale geçmedi. Türkiye'de bir demokratik gerilim, resesyon yok. Tam tersine bütün bu olaylardan sonra Türk demokrasisi çok daha güçlü olarak ortaya çıkacak ve daha dayanıklı olacaktır. Sanırım Türkiye, bu Anayasa referandumundan sonra daha güçlü bir büyüme çerçevesine girecektir. Türkiye, kolaylıkla önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde yüzde 5-6 oranında bir yıllık büyüme gerçekleştirebilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekBaşbakan Yardımcısı Mehmet ŞimşekAnayasa Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Feyzioğlu alternatif CHP genel başkanı olarak çalışıyor"
"Feyzioğlu alternatif CHP genel başkanı olarak çalışıyor"
"Kıskanma çalış senin de olsun"
"Kıskanma çalış senin de olsun"
CHP'den Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama
CHP'den Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama
Bu sandık, memleket meselesidir
Bu sandık, memleket meselesidir
"Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütünün yörüngesine girdi diyet ödüyor"
"Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütünün yörüngesine girdi diyet ödüyor"
"Dalgalı denizde tek limanımız millettir"
"Dalgalı denizde tek limanımız millettir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ