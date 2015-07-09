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'Hükümet kurma görevi bugün verilebilir'

Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisine hükümeti kurma görevini verebileceğini belirtti. Davutoğlu, bayramdan önce ilk tur görüşmelerini yapacağını bildirdi

'Hükümet kurma görevi bugün verilebilir'

Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisine hükümeti kurma görevini verebileceğini belirtti. Davutoğlu, bayramdan önce ilk tur görüşmelerini yapacağını bildirdi

09 Temmuz 2015 Perşembe 12:18
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'Hükümet kurma görevi bugün verilebilir'

TBMM - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu.

Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün, TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık Divanı'nın oluşmasının ardından kendisine hükümeti kurma görevini verebileceğini bildirdi.

Başbakan Davutoğlu "İnşallah önümüzdeki hafta, Ramazan Bayramı öncesinde ilk tur görüşmeleri (hükümet kurma görüşmeleri) yapmayı planlıyorum. Bu takvim çerçevesinde usulümüz de açık ve net olacak. Kamuoyundan hiçbir şey gizlemeyeceğiz, şeffaf bir şekilde görüşeceğiz, yapıcı olacağız" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun CHP ile ilgili açıklamalarına değinen Başbakan Davutoğlu, "Sayın Baykal üzerinden yapılan spekülasyonlarda, MHP'nin Grup Başkanvekili'nin, din ile parti arasında ilişki kurarak sarf ettiği söz, kesinlikle hepimiz tarafından kınanan, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek, Türk siyasetine kara bir leke olarak geçmiş bir sözdür" dedi.

Davutoğlu, "Hiç kimse Cumhurbaşkanı makamına dönüp 'fanusa girecek' gibi bir ifade kullanamaz. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmiştir ve üstlendiği yüce görev, fanusa girmeyi değil, halkın arasında olmayı, milletin geleceği konusunda görüş beyan etmek gerektiğinde, bunu da tereddütsüz etmeyi bir hak olarak gören bir makamdır." şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 12:09
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHükümet
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